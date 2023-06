Mondo Convenienza cerca personale a Roma: ecco come candidarsi

Mondo Convenienza assume. La multinazionale italiana leader nella grande distribuzione organizzata di mobili e complementi d’arredo al miglior rapporto qualità-prezzo, prosegue la ricerca di personale per la sua rete delle vendite nel Lazio per individuare 32 nuovi addetti alle vendite da inserire in uno dei punti vendita di Roma, presso il CC Dima Shopping Bufalotta.

Quali sono le mansioni del personale addetto alle vendite

Il personale vendite si occuperà di varie attività all’interno dello store Mondo Convenienza, come accogliere e supportare i clienti nell’individuazione delle soluzioni d’arredo, realizzare progettazioni di ambienti, agevolare la shopping experience suggerendo le opzioni di pagamento più adatte alle esigenze dei clienti, occuparsi dello spazio espositivo insieme al resto del gruppo di lavoro.

La formazione

Dopo un training, l’offerta prevede un iniziale contratto part time di 20 ore settimanali. Per tutti i neo-venditori, Mondo Convenienza dedica infatti un percorso di inserimento in azienda attraverso un programma di formazione, con rimborso chilometrico per trasferta e pranzo, della durata di 5 – 6 settimane che si svolgerà presso il punto vendita di Roma Casilina. Durante la formazione, i collaboratori avranno modo di sviluppare le competenze tecniche necessarie per la consulenza alla vendita. Una volta inseriti nel punto vendita, Mondo Convenienza prevede aggiornamenti continui per garantire lo sviluppo professionale delle risorse con l’obiettivo di favorire la stabilizzazione contrattuale. I programmi di training sono un principio fondamentale per Mondo Convenienza che, nel 2022, ha dedicato oltre 280mila ore di formazione solo per i venditori.

I requisiti richiesti

Le figure cercate hanno preferibilmente esperienza pregressa nella vendita assistita ed è considerata preferenziale la conoscenza dei software di progettazione. Completano il profilo capacità di ascolto e organizzative, dinamicità, flessibilità, attenzione al dettaglio e gusto estetico, utili per suggerire soluzioni di arredo di tendenza e adatte alle esigenze dei clienti.

Come e dove fare domanda

Le posizioni aperte sono disponibili al sito mondoconv.it, da cui è possibile inviare la propria candidatura: https://inrecruiting.intervieweb.it/mondoconvenienza/jobs/addettie-vendita-bufalotta-369781/it/

Dopo un primo colloquio video, i candidati ritenuti idonei verranno convocati per un colloquio approfondito in presenza presso uno dei punti vendita di Roma.