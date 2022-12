Natale e Santo Stefano 2022 a Roma con i bambini: cosa fare, tutti gli eventi in programma

A partire da oggi, 23 dicembre e fino al 26, giorno di Santo Stefano, sono davvero tanti gli eventi in programma a Roma per chi ha deciso di vivere delle giornate in giro per la città. Gli appuntamenti programmati soddisfano le richieste di tutti, sia adulti che bambini. E se il meteo sarà favorevole, allora chiunque ha deciso di approfittare dei giorni di festa per godersi del ricco cartellone di avvenimenti programmati nella Capitale. Andiamo a scoprire quali sono…

Quali sono gli appuntamenti

Tra gli altri è prevista per gli appassionati di sport il ‘Christmas Training’ nel giorno della Vigilia di Natale, il 24 dicembre. Gli sportivi dovranno raggiungere la Casa del Cinema di Villa Borghese alle 10 per cimentarsi nella TomaOstia Premium.

Stasera, 23 dicembre, alle 21, a Colle Fiorito, in piazza C.A. Dalla Chiesa, si terrà la Festa di Natale con Cristina D’Avena, dopo il concerto degli Ufo Rock Band. Un’occasione da non perdere con prodotti e dolci artigianali.

Se siete ancora alla ricerca di alcuni addobbi natalizi, allora non potete visitare il Noel Village nel Centro commerciale Domus Lignum di Cave. Tanti gli stand allestiti con luci, decorazioni e artigianato.

A Villa Borghese, nella Casina di Raffaello, fino all’8 gennaio, verranno allestiti da martedì a venerdì dalle 10 alle 15 e 30 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 18 laboratori di Natale. Appuntamento che prevede anche aperture speciali nei giorni del 23 dicembre dalle 10 alle 18, del 24 e del 31 dicembre dalle 10 alle 14.

Nel Parco commerciale Da Vinci è prevista una rassegna di presepi napoletani. Una mostra che viene organizzata dall’associazione Le Botteghe di San Gregorio Armeno che resterà aperta fino all’8 gennaio del 2023.

Non bisogna, invece, perdere tempo se si vuole visitare il mercato di Natale in piazza Ragusa, nell’ex deposito Atac che chiuderà i battenti oggi, 23 dicembre. L’ingresso è a offerta libera dalle 17 alle 21.

Il Christmas World di Villa Borghese, in viale del Galoppatoio, permetterà ai visitatori di immergersi in un’atmosfera natalizia senza precedenti. È possibile accedervi dalle 10 alle 20, con ultimo ingresso fissato alle 18.

Quali sono gli appuntamenti riservati ai più piccini

Al teatro Argentina è previsto uno spettacolo teatrale con le ‘Storie di Natale’ dedicato alle favole di Gianni Rodari. Per poter acceder il costo del biglietto è di 10 euro se intero, di 5 ridotto.

‘Maledetti amici miei… il ritorno’ è lo spettacolo che vede protagonisti Nino Frassica, Alessandro Haber, Rocco Papaleo e Giovanni Veronesi. Dal 21 al 30 dicembre 2022, il 21, 22, 23, 27, 29 dicembre alle 21, il 26 dicembre alle ore 18, il 28 e il 30 dicembre alle ore 19.30.

Per chi ancora non abbia deciso cosa regalare alla propria bimba, allora forse è il caso di adottare una Pigotta per prendere parte all’iniziativa Unicef che vuole aiutare i bimbi in difficoltà. Entro oggi, 23 dicembre è possibile comprare una bambola della solidarietà.

Quali sono le mostre

Cinema di poesia, la mostra itinerante che termina il 31 dicembre per ricordare Pier Paolo Pasolini. Ci saranno foto di scena, manifesti, parti di sceneggiature e l’ingresso è gratuito.

Prosegue il suggestivo spettacolo allestito all’Orto Botanico di Roma, Incanto di Luci. Un evento che andrà avanti fino all’8 gennaio del 2023.

Chi vuole calarsi, invece, nell’arte allora ha la possibilità di visitare l’esposizione dei 50 quadri più famosi di Vincent Van Gogh nel Palazzo Bonaparte che resterà aperta fino al 26 marzo prossimo.

Tra gli eventi gastronomici programmati in questo periodo c’è il Pranzo di Natale con antipasti, primi secondi e dolci a scelta organizzato dalla Pro Loco di Trastevere con prenotazione al numero 0645596137.

Ci sarà anche tanta buona musica e concerti. Edoardo Bennato si esibirà il 23 dicembre alle 21 nell’Auditorium Parco della Musica , mentre il Roma Gospel Festival si terrà da oggi 23 dicembre fino al 31 dicembre sempre all’Auditorium Parco della Musica.