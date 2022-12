Meteo Natale e Santo Stefano 2022 in Italia: le previsioni, che tempo farà il 25 e il 26 dicembre 2022

Natale è alle porte tutti abbiamo già tanti impegni e programmi per il 25 e il 26 dicembre, ma che tempo farà? Sarà meglio banchettare all’aperto o dentro casa? Se volete evitare brutte sorprese, ecco tutte le anticipazioni meteo e le previsioni per Natale e Santo Stefano.

Previsioni meteo 25 e 26 dicembre in Italia

E’ previsto un caldo record a causa dell’anticiclone africano. Si prospetta un Natale quasi primaverile dovuto all’innalzamento delle temperature a causa del cambiamento climatico e al surriscaldamento globale per effetto dei gas serra. Il Natale non sarà esente da questi fenomeni e le temperature in tutta Italia saranno molto alte e raggiungeranno un picco di 23-25° nelle isole. Ci sarà un caldo eccezionale anche al nord, sulle Alpi e in Valle D’Aosta smettere di nevicare e pioverà, mentre per Natale tornerà soleggiato. Per Santo Stefano le previsioni sono ancora un po’ incerte ed in continuo aggiornamento: secondo alcuni meteorologi potrebbe piovere in molte zone d’Italia, secondo altri ancora non è detta l’ultima parola.

L’anticiclone Africano

Il meteorologo Antonio Sanò conferma che l’anticiclone africano si abbatterà non solo su tutta l’Italia, ma anche su gran parte dell’Europa, facendo raggiungere temperature record anche laddove c’è sempre stato un freddo natale innevato. In particolare, Austria e Germania avranno una temperatura di +12° sopra la media. I fenomeni atmosferici sempre più intensi e catastrofici sono all’ordine del giorno e anche questo Natale caldo è per noi anomalo ma in linea con il riscaldamento globale.

Meteo a Roma e nel Lazio a Natale

Per il giorno di Natale è previsto un clima stabile in tutto il Lazio, l’alta pressione dell’anticiclone africano renderà l’aria densa e calda. Non sono previste precipitazioni per le giornate del 25 e del 26 dicembre. Un buon regalo per chi ha organizzato un evento o un banchetto all’aperto, o chi preferisce dedicarsi a qualche passeggiata.