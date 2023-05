Negozio preso di mira a Roma sud dai ladri: “E’ la quarta volta in pochi mesi”

Mezzocamino è nel mirino dei ladri, ormai da mese. Il quartiere è vittima di razzie. Non solo furti in appartamento, ma anche in esercizi commerciali. C’è anche qualche negozio che in tre mesi è stato vittima di ben 4 furti. One Store, tra viale Aurelio Galleppini e Mezzocammino, è stato preso di mira nei giorni scorso per la quarta volta, come riporta Il Messaggero. E stavolta i ladri si sono assicurati anche di non essere ‘disturbati’ dalle forze dell’ordine, piazzando a centro strada cassonetti e ‘fontana’ del vetro, così da poter avere una veloce via di fuga all’occorrenza.

Incursioni notturne

Gli esercenti sono disperati, non sanno come mettere fine a queste incursioni notturne. Perché in tutti i casi i colpi sono stati messi a segno nelle ore notturne, quando i residenti di zona dormono. Anche stavolta, tra giovedì e venerdì la razzia si è consumata nel pieno della notte. I malviventi hanno sfondato la vetrata e fatto man bassa all’interno del negozio che vende articoli per la casa e casalinghi.

Gli investigatori esaminano i video delle telecamere di zona

Ad indagare sul fatto sono i carabinieri di zona che, quando sono intervenuti, non hanno trovato traccia dei ladri. Si erano volatilizzati. Ma nei dintorni dell’attività ci sono telecamere e i militari sperano di avere risposte da quei video. Contano di riuscire, dall’analisi di quelle immagini, a risalire agli autori dell’ennesimo furto ai danni del One Store. Non si è esclude che si tratti sempre della stessa banda di ladri che sono riusciti a portare vita l’incasso e anche un consistente quantitativo di materiale.

I residenti vivono nel terrore

Il ripetersi di questi episodi non fa altro che diffondere un clima di paura tra gli abitanti dei quartieri a sud della Capitale. Non si sentono più al sicuro a causa di questo ripetersi di avvenimenti. Tra gli altri fatti che hanno contribuito a infondere terrore e sgomento tra esercenti di zona e cittadini ci sono i furti messi a segno dai ‘ladri fotografi’, quegli stessi che immortalano portoni, serrature e androni dei palazzi, prima di agire.