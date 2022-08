Neve d’agosto a Roma, stasera il ‘miracolo’ di Santa Maria Maggiore: strade chiuse

Roma. La Capitale si prepara proprio in queste ore a celebrare uno degli eventi religiosi più rappresentativi e suggestivi della tradizione romana, con la rievocazione del Miracolo della Madonna della Neve all’Esquilino, giunta alla sua 39esima edizione.

La leggenda: il Miracolo della Madonna della Neve

La suggestiva leggenda narra che, nell’anno 358 d.C., il patrizio romano Giovanni, insieme a sua moglie, non avendo figli, decisero di devolvere i propri averi per la costruzione di una chiesa da dedicare alla Vergine. Poi, proprio nella notte fra il 4 e il 5 agosto, Maria apparve in sogno a Giovanni e a Papa Liberio, indicando loro il luogo dove sarebbe dovuta sorgere la chiesa.

Al suo arrivo sul Colle Esquilino, il pontefice lo trovò ricoperto di neve, nonostante fosse piena estate. Un evento che colpì profondamente la sua fede, già di per sé molto solida. Tracciò, così, il perimetro della nuova, grandiosa chiesa, eretta a spese dei due coniugi con il nome di Basilica di Santa Maria della Neve, chiamata anche Basilica Liberiana o popolarmente ad Nives..

Leggi anche: Agosto a Roma, la guida per chi resta nella Capitale: cosa fare, mostre, eventi, concerti, sagre e viabilità

La rievocazione, questa sera a Roma

Anche questa sera, dunque, come ogni anno, le celebrazioni coinvolgono l’interno e l’esterno della maestosa basilica. All’interno, si ricorda il prodigio con la Messa Solenne delle 10 e i Vespri delle 17, entrambi accompagnati da una suggestiva pioggia di petali di rose bianche.

La piazza antistante la basilica si trasforma, puntualmente dal 1983, in un sorprendente spettacolo di luci, immagini e musiche, ologrammi di grande effetto, architetture sonore con colori in mutamento, animazione delle statue dei santi e della Vergine, ideato e curato dall’architetto Cesare Esposito.

L’evento, come lo scorso anno, è dedicato a Papa Francesco, ed è arricchito dall’esibizione di un soprano e un tenore, che cantano su musiche classiche, e dalla Fanfara dei Carabinieri. In programma, inoltre, la lettura di un trattato rivolto alla città di Roma, scritto da Esposito, e la presenza dei gonfaloni dei 22 rioni capitolini.

Info, viabilità e strade chiuse

Si inizia alle ore 21 e, in un crescendo di stupore ed emozioni, la rievocazione culmina a mezzanotte, quando i candidi fiocchi di neve scendono sulla Basilica, trasformando la piazza in una magica distesa bianca.

A partire dalle 20:30 chiuse al traffico piazza di Santa Maria Maggiore, via dell’ Esquilino, via Liberiana, via Carlo Alberto e via Merulana (da piazza di Santa Maria Maggiore a largo Brancaccio). Deviate le linee bus 16-70-71-360-590-649-714.