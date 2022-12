Paura a Roma, camion si schianta contro una palazzina (FOTO)

Non si conosce ancora bene quale sia stata la dinamica dell’incidente che si è verificato stamattina alle 9 e 35 in via Benvenuto Griziotti al civico numero 55 di Roma. Un camion, probabilmente in manovra, è andato ad urtare violentemente contro una palazzina. Un urto che inevitabilmente ha fatto sobbalzare gli abitanti di quell’immobile spaventati da quanto stava succedendo.

Accorrono i Vigili del fuoco

L’allarme è scattato immediato nella sala operativa dei Vigili del fuoco che sono accorsi sul posto. È stata, in particolare, la squadra di Monte Mario, la 8°, ad intervenire con l’autogru e il funzionario di guardia. Per svolgere le operazioni necessarie. Un intervento delicato quello richiesto ai soccorritori che hanno dovuto verificare se l’impatto aveva in qualche modo provocato conseguenze più serie alla palazzina tali che potessero aver messo a rischio la sua stabilità. Intanto gli operatori preposti alle attività di soccorso hanno anche dovuto procedere alla rimozione del mezzo pesante.

Un intervento non facile quest’ultimo che ha richiesto del tempo. Ci sono volute, infatti, alcune ore di lavoro prima che i vigili del fuoco riuscissero a spostare il camion. Per fortuna al termine delle attività è stato constatato che a parte lo spavento del conducente del mezzo e degli abitanti dello stabile di via Griziotti e qualche danno estero alla struttura non si sono registrati feriti.