Ponte Mammolo: due ragazze aggredite alla fermata della Metro, la loro testimonianza fa arrestare il malvivente

Nonostante lo choc per l’aggressione subita hanno deciso di denunciare tutto alla Polizia. E proprio grazie all’identikit fornito è stato possibile assicurare il malvivente alla Giustizia. E’ successo nella notte tra domenica e lunedì scorsi presso la fermata della Metro B Ponte Mammolo.

Aggredite alla fermata della metro da uno straniero

L’uomo, un 29enne cittadino romeno, presso la stazione metro linea B di Ponte Mammolo, come detto, ha aggredito le due ragazze, non si sa se a scopo di rapina o altro, che sono fortunatamente riuscite a fuggire in tempo.

La testimonianza

E proprio grazie alla descrizione delle due giovani, raccolte nell’immediatezza dai poliziotti dell’equipaggio del Comm.to Sant’Ippolito, gli investigatori sono riusciti ad individuare e fermare il 29enne in prossimità del capolinea Atac.

Era già ricercato

Dagli accertamenti effettuati in banca interforze dati è emerso peraltro un ordine di cattura pendente nei suoi confronti. L’uomo è stato così accompagnato presso la casa circondariale di Regina Coeli dovrà espiare 1 mese e 10 giorni di reclusione.