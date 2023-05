Radio Zeta Future Hits Live 2023 a Roma: ecco quando, cantanti, ospiti e biglietti

Dopo il successo ottenuto nella prima edizione, Radio Zeta Future Hits Live, torna anche quest’anno allo Stadio Centrale del Tennis, nel complesso del Foro Italico a Roma. Si tratta di un appuntamento musicale che darà il via all’estate, con gli artisti più amati della cosiddetta ‘generazione Zeta’, coloro che sono nati tra fine anni ’90 e inizi del 2000.

Quando si terrà la seconda edizione di Radio Zeta Future Hits Live

Non resta che prepararsi all’evento che si terrà il prossimo 10 giugno a partire dalle 21 quando a salire sul palco per presentare la carrellata di artisti che si esibiranno, saranno: Jody Cecchetto e Camilla Ghini, di Radio Zeta. Per quanto sia ancora prematuro conoscere la scaletta della serata, sono già noti i volti di alcuni cantanti che si esibiranno in occasione del radio Zeta Future Hits Live. Tra questi ci saranno: Emma, Pinguini Tattici Nucleari, Mr Rain, Lazza, Achille Lauro, Angelina, Alfa, Angelina, Madame, Gazzelle, Elodie, Eda, Mahmood, Rosa Chemical, Rose Villain, Sangiovanni, Tommaso Paradiso, Ariete, Blanco, BoRO Boro, Bresh, Elettra Lamborghini, Francesca Michelin, Geolier, Lda, Matteo Paolillo, Rhove, Tananai, Rocco Hunt, Annalisa, Oriana Sabatini.

Dove è possibile seguire lo spettacolo

Chiunque voglia partecipare dal vivo allo spettacolo è ancora in tempo ad acquistare gli ultimi biglietti su Ticketone, mentre per tutti gli altri che preferiscono godersi lo show comodamente seduti sul proprio divano, sarà necessario sintonizzarsi su Radio Zeta – canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky -, RTL 102.5 – canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky -, Sky Uno, TV8 e in streaming su RTL 102.5 Play.

Tante le novità

Di sicuro per tutti gli appassionati è già iniziato il conto alla rovescia in vista della kermesse canora. Manca meno di un mese al giorno dell’appuntamento che si annuncia ricco di novità e tra le altre: un palco posto al centro della scena, per uno spettacolo a 360 gradi che garantirà un’esperienza unica a tutti i presenti.