Rissa tra bande a colpi di sampietrini: Trastevere ostaggio di giovani teppisti

Una lite a colpi di sampietrini. È successo ieri pomeriggio a Trastevere, dove alcuni ragazzini hanno iniziato a darsele di santa ragione arrivando finanche a sradicare da terra sampietrini per lanciarseli contro. Un passante ha visto quello che stava succedendo e ha chiesto l’intervento della Polizia che è accorsa. È bastato il suono delle sirene perché il gruppo di teppistelli si volatilizzasse.

Quartiere preso di mira da gruppi di giovani teppistelli

Il quartiere ormai è preso di mira da gruppi di giovani malviventi che, oltretutto, postano le loro ‘gesta’ anche sui social con video. Un’escalation di aggressioni, atti vandalici che spaventano e preoccupano i residenti che si sentono ormai sotto scacco delle bande che hanno colonizzato il quartiere.

Quattro giorni fa il ‘divertimento’ di qualcuno è consistito nel dare fuoco a gazebo e materiale in strada. La scorsa settimana, invece, un turista è stato preso a bastonate con una mazza da baseball quando ha semplicemente dichiarato di non avere ‘fumo da vendere’. Due settimane fa un ragazzo di colore sarebbe stato preso di mira da un gruppo di 15 giovani che lo avrebbero picchiato brutalmente.

La paura dei residenti costretti a fare i conti con bande di delinquenti

La situazione diventa, evidentemente, ogni giorno più allarmante. Gli abitanti hanno paura, non escono la sera per il timore di incorrere in scorribande di questi giovani malintenzionati che raggiungono il quartiere per dare libero sfogo al loro desiderio di divertimento, anche se questo comporta danni per le attività, problemi per le persone, conseguenze per le strutture presenti in zona. La malamovida è ormai fuori controllo a Trastevere e di documentazioni video sono pieni i social. Ma nonostante le corse le forze dell’ordine non riescono a beccare i giovani delinquenti sul fatto, grazie alla loro capacità di dileguarsi sempre per tempo, evitando di incorrere nelle sanzioni previste.