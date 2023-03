Roma, 49enne trovata morta in casa dal compagno: è giallo sulle cause

Una donna è stata trovata morta in casa dal suo compagno. La tragedia si è consumata in un appartamento vi dia Greve, in zona Villa Bonelli a Roma. L’uomo, al suo rientro, a mezzanotte e mezza nella notte tra ieri e oggi, 12 marzo, ha trovato la 49enne priva di vita e ha immediatamente dato l’allarme ai sanitari del 118 che accorsi non hanno potuto fare niente altro che constatare il decesso.

Dopo la constatazione del decesso il 118 chiede l’intervento dei Carabinieri

Ma i medici, dopo aver svolto tutto quanto era nelle loro possibilità per salvare la vita della donna, manovre che purtroppo si sono verificate vane, non hanno potuto fare altro constatare il decesso e avvertire i Carabinieri, come di routine, i quali sono accorsi velocemente sul posto per svolgere le indagini del caso. Dai primi accertamenti svolti dagli investigatori e anche dal medico legale, prontamente intervenuto sul posto, la donna non sembra riportasse segni di violenza. Ma comunque gli investigatori hanno proceduto a svolgere attente indagini anche all’interno dell’abitazione per verificare che non ci fosse alcun segnale preoccupante, che potesse indirizzare le indagini verso una morte violenta. Anche in questo caso, un atto dovuto che non sembra abbia dato alcun esito.

Il magistrato di turno ha predisposto esame autoptico per chiarire le cause della morte

Il magistrato di turno, incaricato del caso, ha disposto l’immediato trasferimento della salma nell’obitorio dell’Umberto I dove probabilmente, nelle prossime ore, darà incarico a un medico legale affinché venga sottoposta ad esame autoptico. Una indagine medico legale che dovrebbe sciogliere i dubbi sulle cause della morte della donna che, sembrerebbe dai primi accertamenti svolti anche grazie alla collaborazione dei familiari, avesse problemi di natura psicologica. Solo al termine delle indagini medico legali, il sostituto procuratore potrà restituire ai familiari la salma, così da consentire loro di dare alla 49enne l’ultimo saluto.