Roma, allarme bomba vicino palazzo Chigi: era una caccia al tesoro per stranieri

Nel tardo pomeriggio di ieri è stato il panico nel centro di Roma per un allarme bomba. Forze dell’ordine e artificieri si sono precipitati nel palazzo in cui si trovava il pacco sospetto, a pochi passi da palazzo Chigi, per mettere in sicurezza l’area. Sono state fatte scattare tutte le misure atte a garantire l’incolumità dei cittadini con tanto di transennamento per evitare che curiosi si avvicinassero all’area a rischio e chiusura degli edifici circostanti. Sembrava doversi temere il peggio, almeno fino a quando, dopo oltre un’ora dall’intervento è stato svelato l’arcano: quel pacco faceva parte di un gioco organizzato per i turisti.

L’allarme scattato nel tardo pomeriggio ha provocato il panico

Ma è naturale che nel clima che si respira da qualche tempo nella Capitale anche a causa delle manifestazioni degli anarchici, c’è chi ha temuto il peggio. Alle 18 e 30 è scattato l’allarme e sono state adottate tutte le misure per garantire la sicurezza.

Con tutte le dovute cautele il pacco è stato recuperato e aperto. Con grande sorpresa all’interno dell’involucro non c’era esplosivo, ma caramelle e alcuni messaggi, oltre al disegno di un gattino. Evidentemente non si trattava di un pacco pericoloso. Dopo accertamenti le forze dell’ordine sono risaliti alla natura di quella scatola: si trattava di uno degli indizi lasciati per turisti stranieri impegnati nella caccia al tesoro che sarebbe dovuta partire da Fontana di Trevi.

Il pacco contenente la bomba era in realtà l’indizio di una caccia al tesoro

Quel pacco era stato posizionato, quindi, con tutt’altra volontà da quella di provocare paura e uno stato di allarme che ha tenuto impegnati per quasi due ore forze di Polizia e artificieri. Era solo un gioco nel quale qualcuno ha visto un pericolo per la pubblica incolumità e ha dato l’allarme. Una caccia al tesoro a causa della quale fin oltre le 19 di ieri la zona del centro è stata nel caos.