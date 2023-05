Roma, derubati mentre sono in casa: spariti 300mila euro in orologi extra lusso e gioielli

Colpo grosso l’altra notte a Roma nel quadrante dell’Annunziatella. Qui, in una traversa della Via Ardeatina, è andato in scena un furto che ha fruttato ai malviventi almeno 300mila euro in orologi di lusso e altri oggetti preziosi. Praticamente un’intera collezione fatta sparire da un’abitazione della zona nonostante la presenza in casa dei proprietari. Ma ecco cosa è successo.

Orologi rubati a Roma mentre i padroni sono in casa

Il tutto è accaduto nella notte tra giovedì e venerdì scorsi. I banditi, secondo le informazioni raccolte, si sono introdotti nella villa situata in Via Pomarico e hanno fatto razzia dei preziosi. I proprietari, una coppia, marito e moglie, erano in casa e sono stati svegliati dai rumori. Ma hanno fatto soltanto in tempo a notare due figure con volto travisato e guanti allontanarsi nel buio, come racconteranno poi agli agenti intervenuti. Il colpo però era già stato messo a segno: la loro collezione di orologi preziosi, dall’altissimo valore economico, oltre a diversi monili di altrettanto valore, non c’erano più, tutti letteralmente svaniti nel nulla. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato che, anche attraverso la sezione specializzata della Scientifica, ha condotto i rilievi. Le indagini pertanto proseguono ed è caccia aperta alla banda. Da capire anche se la coppia sia stata o meno narcotizzata al momento del raid da parte dei ladri. Davvero ingente il bottino: circa 300mila euro.

Rapine a Roma, gli ultimi casi

A Casal Palocco, giusto qualche ora prima, un uomo anziano era stato legato e immobilizzato da due malviventi che poi gli avevano ripulito casa. Nel quartiere Prati, invece, nei giorni scorsi, un automobilista ha incrociato sulla sua strada un gruppetto di criminali che, affiancandolo con due scooter e minacciandolo con una pistola, gli hanno sfilato un orologio extra lusso dal valore di migliaia e migliaia di euro. Rapine si sono consumate, sempre in questa settimana, anche nei dintorni della Capitale, in particolare a Guidonia e a Tivoli, così come, tornano a Roma, nella zona di Termini.

