Roma, filmava le clienti nello spogliatoio della palestra: ‘Ho fatto una ca**a’

Una cliente troppo ‘curiosa’ ha incastrato il titolare di una palestra di via Appia, vicino piazza Re di Roma, che filmava le donne nude nello spogliatoio. L’eccessivo interesse da parte del gestore della struttura per i due orologi, sempre rotti, presenti nello spogliatoio, ha indotto la donna a controllare e ha trovato una telecamera nascosta. Ma non solo nell’orologio, anche in un armadietto c’era una telecamera che riprendeva le clienti, le quali, ignare, giravano tranquillamente nude. Ma le indagini proseguono ed emergono altri inquietanti dettagli.

Scoppia la bomba tra le clienti della palestra

La segnalazione di una frequentatrice della palestra ha fatto deflagrare una vera e propria bomba tra le clienti che hanno iniziato a capire come mai il titolare entrasse di continuo, a volte, anche senza bussare, per aggiustare, spostare, trafficare. C’era spesso qualcosa che non andava in quello spogliatoio, che il gestore ‘doveva’ riparare. Ma i sospetti hanno avviato una indagine interna proprio tra le donne che frequentavano quell’impianto sportivo: l’uomo aveva dimostrato nel tempo troppo interesse per l’orologio e per un armadietto.

Il blitz della Polizia

Tutto finché non è intervenuta la Polizia a gennaio portando via due orologi e il borsone che si trovava in un armadietto dello spogliatoio, al cui interno c’era una telecamera. Anche il titolare della palestra è stato portato via e con lui il computer e gli altri supporti elettronici trovati in casa dell’uomo che interrogato non ha voluto rilasciare dichiarazioni se non lasciarsi andare a un’affermazione che rende chiaro quanto avvenuto: “Ho fatto una ca@@a”.

Clienti sul piede di guerra

La scoperta di quanto accadeva in quello spogliatoio ha lasciato esterrefatte le clienti e sono oltre 200 le donne che frequentano la struttura sportiva, la maggior parte delle quali ora è pronta a testimoniare contro il gestore di quell’impianto sportive. Si sento violante e non hanno intenzione di far passare la cosa in sordina, anche perché quella palestra è frequentata anche da molte minorenni.