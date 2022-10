Roma, guasti sulla linea elettrica: viabilità ferroviaria nel caos, pendolari furiosi per i ritardi

Due guasti stanno mettendo in ginocchio la viabilità ferroviaria: uno della linea elettrica tra Anagni e Labico, l’altro a Pomezia. Un problema che ha creato in caos nei trasporti di Roma, con conseguenze disastrose sui pendolari che usano i treni. Non solo metro ma anche linea ferroviaria in tilt. In particolare i treni sulla tratta Napoli- Roma hanno registrato notevoli ritardi a partire dalle 7 di stamattina.

I tecnici stanno lavorando per ripristinare i guasti, ma intanto i ritardi aumentano anche per le coincidenze dirette a Nord Italia.

Pendolari furiosi

I pendolari sono furiosi. Sui post s’è scatenato un tam tam contro i disservizi a causa dei quali si sono registrati anche ritardi di 70 minuti. Per coloro che quotidianamente viaggiano con treni e mezzi pubblici la giornata di oggi sicuramente è da considerare da bollino nero. E chissà se nel pomeriggio, in chiusura degli uffici, la situazione sarà tornata alla normalità consentendo ai pendolari un rientro a casa meno traumatico.

Dal canto suo Trenitalia sta informando costantemente gli utenti per aggiornarli sullo stato dei lavori. Sin dalle 7 di stamattina ha annunciato. “Traffico rallentato dalle 7 per un guasto sulla linea elettrica”. E poco tempo fa ha aggiornato la situazione sottolineando: “I treni InterCity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 25 minuti”.