Roma, incidente sulla Cristoforo Colombo: centauro in codice rosso

Un centauro è finito in ospedale in codice rosso stamattina. L’incidente si è verificato stamattina alle 11 e 30 sulla Cristoforo Colombo all’incrocio con via Pindaro. Sembra che un camion e una moto si siano scontrate e che ad avere la peggio sia stato il motociclista. Un uomo di 60 anni. Le forze dell’ordine stanno, però, ancora svolgendo indagini per stabilire cosa sia accaduto.

Sul posto 118 e uomini della Polizia locale

Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia locale per gestire il traffico e prestare soccorso al centauro ferito, trasportato in ospedale in codice rosso. Intanto gli uomini della Municipale hanno svolto i rilievi per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

Purtroppo la Cristoforo Colombo è spesso teatro di incidenti, solo due giorni fa, infatti, si è verificato un altro incidente nel quale una Peugeot 208, con a bordo due giovani si è ribaltata. Anche in quel caso sono stati gli uomini della Polizia locale ad accorrere per prestare aiuto ai ragazzi coinvolti e svolgere i rileivi del caso utili a ricostruire la dinamica.