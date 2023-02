Roma, lavori sulla Cassia: viabilità nel caos

Nel tratto della Cassia che da via Pareto arriva a via Oriolo Romano è stato allestito il cantiere per il rifacimento dei marciapiedi e il posizionamento di nuovi guard-rail. Un opera importante che, però, sta creando grandi problemi di traffico. La viabilità è nel caos a causa dell’intervento di manutenzione straordinaria eseguito dal Dipartimento Csimu di Roma Capitale.

Un intervento che interessa i quartieri periferici a nord della Capitale

Lavori importanti che riguardano i quartieri periferici situati a Nord della capitale, in merito al quale il consigliere del XV municipio, Giuseppe Mocci, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Messaggero dichiarando: “Il tratto interessato di via Pareto è un tratto dipartimentale, qualche centinaio di metri che collega la Cassia antica e la Cassia nuova. È un’iniziativa preventivata che mette in sicurezza la strada, perché percorrendo via Pareto da una parte c’è Vigna Clara e dall’altra il Parco di Veio, una zona che è sempre stata pericolosa, anche per la possibilità che i cinghiali possano invadere le strade limitrofe oltre che lo stato del manto stradale e dei marciapiedi che in alcuni tratti non ci sono, per questo fare degli attraversamenti pedonali è stato sempre complicato”.

Il cantiere manda in tilt la viabilità

Per quanto si tratti di un intervento importante per la zona, sta di fatto che agli automobilisti e ai residenti viene, seppure indirettamente, chiesto di pagare uno scotto: la viabilità è in tilt. Disagi che si concretizzano in lunghe file e, quindi, attese per i conducenti, perché, sottolinea il consigliere del XV municipio “questa è stata sempre una zona ad alto tasso di viabilità con la discesa della Cassia antica e per chi viene diciamo dall’Ospedale San Pietro, poi via Cortina d’Ampezzo che porta o a piazza Giuochi Delfici o a Corso Francia, una viabilità già in sofferenza normalmente in ogni caso speriamo che i lavori finiscano presto”.