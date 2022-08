Roma, l’ex marito è una furia: “Ti sgozzo come una gallina”, poi devasta la villa con la motosega

Non ha accettato la fine della loro relazione e ha iniziato a minacciare l’ormai ex compagna. Dopodiché se l’è presa con la villa nella quale avevano sempre vissuto devastandola a colpi di motosega e martello arrivando perfino a gettare i mobili in una scarpata. Una furia senza controllo tanto che alla fine, dopo la denuncia della donna, per l’uomo sono scattati i provvedimenti restrittivi.

Uomo violento accusato di maltrattamenti, stalking e lesioni

La vicenda è finita in Tribunale. La donna è stata oggetto anche di aggressioni fisiche, sfuriate e minacce anche alla presenza dei due figli. L’ultima nel giugno scorso. Alla fine per l’uomo, di 52 anni, è scattato l’arresto e ora si trova ai domiciliari. E’ accusato di maltrattamenti, lesioni e stalking.

Le minacce

Dopo la denuncia, a cui la donna si è trovata costretta visto il perdurare delle condotte del marito, l’uomo l’ha minacciata anche di morte: “Ti sgozzo come una gallina”, avrebbe detto al suo indirizzo.

Distrutta la villa nella periferia nord ovest di Roma

La moglie, per paura dell’ormai ex marito, si era rifugiata dai genitori ma questo non era bastato a placare l’uomo che anche lì era andata a cercarla. La storia, come raccontato da Repubblica, si è quindi conclusa come detto con l’arresto del 52enne da parte dei Carabinieri. Per ciò che riguarda la casa dove la coppia abitava l’ex ha provocato ingenti danni abbattendo gli alberi, rompendo le tubature, devastando il mobilio.