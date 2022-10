Roma, locali e bagni sporchi e alimenti privi di tracciabilità: scattano le multe

Ieri mattina i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca, unitamente al personale UOC Igiene ed Alimenti dell’Asl Roma 2, ai militari del NAS di Roma e agli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, hanno proceduto al controllo ad alcune attività commerciali nel quartiere di Tor Bella Monaca. Sono state 10 le attività commerciali sottoposte a verifiche e ben 5 sono state sanzionate per varie irregolarità riscontrate nel corso degli accertamenti svolti dalle forze dell’ordine. La task force ha svolto accertamenti in bar e minimarket dove ha trovato violazioni di varia natura.

Carenze sanitarie e slot machine fuori orario

Nello specifico, in un bar sono state accertate gravi carenze delle norme sanitarie, sia nei servizi igienici che nell’area della pasticceria. I militari e il personale dell’ASL hanno provveduto alla sospensione immediata dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, fino all’eliminazione delle non conformità riscontrate.

Inoltre, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno fatto scattare la sanzione amministrativo di 150 euro al titolare dell’esercizio pubblico, in violazione all’ordinanza sindacale n.111 del 26 nov 2018, che limita gli orari di funzionamento delle slot machines.

Altri negozi 4 negozi irregolari

Poco più tardi, con i Carabinieri del NAS di Roma sono state effettuate verifiche su altri quattro esercizi commerciali in cui sono state riscontrate irregolarità per la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo. I titolari sono stati sanzionati amministrativamente per un importo di 1.000 euro. Il titolare di uno di questi 4 esercizi, minimarket nei pressi di via Acquaroni, è stato anche sanzionato per un importo di 5.500 euro, poiché all’interno è stata riscontrata la presenza di alimenti privi di tracciabilità. Contestualmente, i Carabinieri del NAS hanno fatto scattare la richiesta di sospensione dell’attività all’Asl Roma2, per tutti e 4 gli esercizi.