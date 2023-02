Roma, “Mio marito ha portato in Libia la mia bimba”: il Ministro corre in aiuto di Federica

Aveva lanciato un appello, rivolgendosi direttamente al Ministro Tajani, perché la aiutasse a riabbracciare la sua bambina che “ho visto per l’ultima volta il 9 ottobre scorso in una videochiamata”. La richiesta di aiuto della mamma romana Federica – la cui piccolina, una bimba di 5 anni è stata portata in Libia dal marito facendo perdere le sue tracce -, è stata ascoltata dal ministro degli Esteri.

L’incontro con il ministro degli Esteri

Lunedi Federica, la mamma coraggio che ha lanciato anche un appello social per chiedere aiuto, sottolineando “Il 9 marzo 2022 mio marito è andato a Tripoli in visita alla sua famiglia con la mia piccola Heger e non è più tornato”, è stata ricevuta dal Ministro Antonio Tajani. Un incontro che per Federica ha un significato importante: la possibilità di riabbracciare la sua piccolina.

La giovane mamma ha ricevuto rassicurazioni circa il fatto che il Ministro si sarebbe attivato con le autorità libiche. Un impegno concreto che arriva dopo 4 mesi dall’ultimo contatto che Federica ha avuto con la sua Heger. Perché da quando il marito l’ha portata via ha ricevuto qualche sporadica telefonata, fino al 9 ottobre scorso, quando si è chiuso ogni tipo di contatto. Federica non ha più né visto né sentito la sua bambina.

La Borghesiana si stringe intorno a Federica

È disperata, vuole riabbracciarla. Una battaglia difficile quella di Federica che intanto ha ottenuto l’annullamento del matrimonio e l’affidamento esclusivo di Heger, mentre i residenti del quartiere nel quale la donna vive, la Borghesiana a Roma, si sono stretti intorno a lei per darle sostegno, quantomeno morale e hanno anche preso parte alla festa che la donna ha organizzato solo qualche giorno fa, il 29 gennaio, in largo Monreale in occasione del quinto compleanno della sua piccola. Ora Federica aspetta speranzosa notizie dalla Farnesina, nella quale ha riposto tutte le sue speranze di poter riabbracciare presto la sua Heger.