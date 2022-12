‘Roma non è indifferente’: multe salate per chi sbaglia a smaltire i rifiuti

Non saranno ammessi errori. Il Comune di Roma è pronta a comminare multe salate per chi sbaglia a smaltire i rifiuti. Una presa di posizione netta da parte del Campidoglio che è pronto ad aumentare le sanzioni per i trasgressori. A darne notizia è l’assessore all’Ambiente Sabrina Alfonsi che sottolinea il cambio di passo assunto dall’Ente nei confronti di chi non rispetta le regole.

Inasprimento delle multe

Il piano sul corretto smaltimento dei rifiuti ora c’è. Un programma che si somma alla campagna di informazione denominata “Roma non è indifferente” con la quale, tramite affissioni informative alle fermate di bus e metro, spot radiofonici e articoli informativi su carta stampata e sul web intende invitare i cittadini a rispettare le disposizioni sulla corretta differenziazione dei rifiuti. Un obiettivo che si intende perseguire con ogni mezzo anche “con le sanzioni – ha detto l’assessore Alfonsi -. Stiamo studiando un inasprimento soprattutto rispetto a quegli esercizi commerciali che non rispettano mai le norme sulla differenziata”.

Gualtieri: “Una corretta differenziazione per un riciclo virtuoso”

Punta alla tutela ambientale e al riciclo la posizione assunta dal Comune di Roma ed è lo stesso sindaco Roberto Gualtieri a fare appello ai suoi cittadini per esortarli a: “La corretta differenziazione dei rifiuti. Questo deve diventare obiettivo di tutti e può fare la differenza per un riciclo virtuoso. I cittadini collaborino per ridurre il più possibile gli imballaggi”.

Troppe le situazioni di degrado che si registrano in città. Troppi i rifiuti abbandonati nelle strade della Capitale. Un fenomeno al quale il Comune ha deciso di mettere un freno. E le prime multe sono già state comminate nel quartiere africano a Roma, con tanto di avvisi che sottolineano le motivazioni delle sanzioni. I controlli si annunciano costanti e pressanti. A questo punto non è più consentito sbagliare…