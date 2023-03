Roma, paura a Piazzale Ostiense, violento scontro tra auto: due bambini in Ospedale per accertamenti

Brutto incidente stamattina a Roma. Due auto, in una dinamica in fase di accertamento, si sono scontrate a Piazzale Ostiense intorno alle 7.00. Tre le persone portate in Ospedale per accertamenti, tra cui due bambini. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, sono interventi gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

Incidente a Piazzale Ostiense oggi sabato 11 marzo 2023

L’impatto, molto violento, ha coinvolto due mezzi in tutto come detto. Si tratta di una Smart e di una Ford Fiesta: tre le persone andate in Ospedale (ma solo per accertamenti), tra cui due minori di 9 e 11 anni che si trovavano a bordo della Fiesta, oltre al conducente sempre di quest’ultimo veicolo. Rilievi affidati al Gruppo Centro dei caschi bianchi.

Finti incidenti a Roma: simula il tamponamento, il complice entra in auto e ruba tutto (ilcorrieredellacitta.com)

Traffico e disagi alla circolazione per l’incidente di stamattina a Roma

L’episodio ha provocato alcuni disagi in zona alla circolazione. Code si sono registrate in particolare all’altezza di Viale delle Cave Ardeatine. Poco fa l’intervento degli operatori, compreso il ripristino dello stato dei luoghi, è stato ultimato. La viabilità nell’area di Piazzale Ostiense risulta in questo momento regolare.

Tragico incidente a Latina, 71enne travolta e uccisa da un’auto: grave la figlia (ilcorrieredellacitta.com)

I gravi incidenti sulle strade del Lazio da inizio anno

Stavolta, nonostante i seri danni riportati dai veicoli, sembrerebbero non esserci state conseguenze gravi per le persone rimaste coinvolte nel sinistro. Ma il tema degli incidenti e della sicurezza stradale resta uno dei problemi maggiore della Capitale e in generale delle strade del Lazio. Da inizio anno la Regione detiene il primato per gli incidenti mortali con ben 19 decessi, di cui 12 avvenuti solo nel comune di Roma. Numeri allarmanti che fanno seguito a quanto registrato del resto negli anni scorsi come mostrano i più recenti dati Istat.

Roma, incidente tra auto e moto: morta la professoressa Serenella Sparapano: ‘Grazie Prof’ (ilcorrieredellacitta.com)