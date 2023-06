Roma, paura in strada: crolla un albero e centra in pieno una macchina (FOTO)

Ancora un albero caduto a Roma, ancora una macchina colpita in pieno. Non è bastata la fine dell’ondata di maltempo a chiudere il cerchio in merito “ai crolli” improvvisi di piante, anche piuttosto grandi, lungo le strade della Capitale. Poco fa infatti un grosso albero si è schiantato al suolo centrando un’auto che si trovava parcheggiata in Via Icilio in corrispondenza del civico numero 2 (siamo nel rione Ripa, in centro, tra il triangolo formato da Trastevere, Testaccio e San Saba). Nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita nella circostanza ma tanto è stato lo spavento sia tra gli automobilisti in transito che tra i passanti. Probabilmente, senza voler esagerare, l’episodio avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Sul posto sono presenti i Carabinieri, intervenuti per accertarsi che non ci fossero situazioni di pericolo, i Vigili Urbani di Roma Capitale e i Vigili del Fuoco.

Alberi caduti a Roma, la cronaca degli ultimi giorni

Si allunga così il bilancio dei danni registrato a Roma in questi ultimi giorni. Ma, almeno fino a ieri, la causa era stata quantomeno la violenta ondata di maltempo abbattutasi nella Capitale; per i fatti di oggi, invece, le spiegazioni restano da trovare o comunque possono essere ricondotte alle ataviche difficoltà del Campidoglio nel monitorare il verde cittadino. Ad ogni modo l’ultimo episodio registrato era stato quello di Conca d’Oro dove, a causa del nubifragio caduto su Roma, un grosso platano era caduto al suolo; prima ancora, lunedì, In via Prenestina, a Roma, all’altezza del chilometro 9,500, due alberi erano crollati proprio al centro della carreggiata, bloccando la circolazione in entrambi i sensi di marcia. I rami, cadendo, hanno invaso il manto stradale, impedendo il passaggio delle auto. E oggi un altro crollo. Per di più senza un goccio di pioggia.

