Roma, paura per un anziano turista: 73enne scompare in centro

È scomparso all’improvviso, mentre si trovava in centro insieme alla famiglia. Nella serata di ieri un cittadino tailandese di 73 anni mentre si trovava in piazza della Rotonda nei pressi del monumento Phanteon con un gruppo turistico, unitamente alla moglie e alle figlie, ha fatto perdere le proprie tracce.

All’improvviso il gruppo si è reso conto che il 73enne non c’era più e non sono riusciti a rintracciarlo in giro. La famiglia ha, pertanto, denunciato la scomparsa ai Carabinieri del Comando di Piazza Venezia, fornendo una descrizione di come era vestito e anche una foto per rendere più facili le ricerche.

Una notte di ricerche

Il cellulare dell’uomo risultava scarico e i Carabinieri della Centrale Operativa del Gruppo di Roma hanno diramato le ricerche a tutte le pattuglie sul territorio. E’ stato avviato il piano Provinciale per le ricerche delle persone scomparse presso la Prefettura.

Dopo una notte di paura per i familiari e di ricerche per le forze dell’ordine, poco fa, l’anziano è stato ritrovato dai Carabinieri .

È stata una pattuglia a notare l’uomo che camminava disorientato nei pressi del Portico d’Ottavia. Il 73enne è stato riconosciuto dai Carabinieri di zona della Stazione di Roma Piazza Farnese che avevano al seguito la foto per ricerche.

L’uomo è stato riaccompagnato dai familiari e sono state informate le autorità consolari tailandesi.