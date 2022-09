Roma, riapre la Scuola Mazzacurati a Corviale dopo 11 anni

Nuova vita per la scuola Mazzacurati al Corviale a Roma dopo uno stop durato la bellezza di 11 anni. La nuova inaugurazione è avvenuta oggi alla presenza del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dell’Assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini, dell’Assessora alla Scuola Claudia Pratelli e del Presidente del Municipio XI Gianluca Lanzi. Il plesso raggruppa in un unico immobile su due piani a pianta molto articolata, il micronido, la scuola dell’infanzia, l’elementare e la media statale e può ospitare complessivamente fino a 360 alunni.

La storia

La Scuola Mazzacurati fu costruita alla fine degli anni ‘80 e fu realizzata con la tipica tecnologia a pannelli prefabbricati utilizzati in quel periodo. Proprio per tale caratteristica è stata oggetto fin dagli anni 2000 dei primi segni di degrado che progressivamente sono andati aumentando fino a far interdire l’uso dell’edificio.

Il progetto di recupero

Nel 2008 fu avviato un importante percorso partecipato per rifunzionalizzare gli ambienti connessi allo studio e gli ampi locali che offriva la scuola in coerenza con le esigenze degli abitanti. Infine, con il progressivo finanziamento degli interventi radicali di ristrutturazione interna ed esterna, per un investimento totale di circa 6 milioni di euro, si è arrivati al completo rifacimento dell’intero plesso. Il progetto di Guendalina Salimei, infatti, parte dall’interpretazione di tali esigenze, prevedendo quindi, oltre agli ambienti scolastici, diversi spazi di socializzazione tra i quali l’ampia palestra, il laboratorio, il teatro ed il patio.

Leggi anche: Serpentone Corviale, i riscaldamenti non funzionano: ‘Qui si gela, mia madre è malata’, lo sfogo dei cittadini

Le parole del Presidente del Municipio XI

“Era il 26 novembre dello scorso anno, circa un mese dopo il nostro insediamento, quando insieme al Sindaco Roberto Gualtieri venimmo a visitare il cantiere della scuola Mazzacurati”, ha commentato il mini Sindaco Lanzi. “In quella occasione ci prendemmo un impegno, che era anche una grande scommessa: aprire la scuola per l’inizio del nuovo anno scolastico. Da lì è iniziata una corsa contro il tempo, un intenso lavoro che ci ha portati qui. Ora questo luogo torna finalmente a svolgere la sua funzione, accogliere i nostri figli, accompagnarli in quello straordinario e unico percorso di crescita che è la Scuola. Riaprire una scuola significa restituire un elemento essenziale a una comunità. Questo è la Mazzacurati per #Corviale: un elemento essenziale”.