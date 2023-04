Roma, ‘scala’ la fontana di Trevi sotto gli occhi increduli dei turisti: voleva fare un selfie

Scala la Fontana di Trevi, come un provetto free climber, fino a ‘conquistarne’ la vetta. Soddisfatto e compiaciuto sotto gli occhi degli amici che lo incitano, lo incoraggiano a salire sempre più su. Una volta in cima, non è possibile non immortalare il momento con una serie di selfie, che per l’improvvisato scalatore rappresenta una meta raggiunta, un traguardo, ma per i romani, per gli amanti della storia di Roma e dei suoi monumenti è solo e semplicemente… l’ennesimo scempio ai danni della Capitale. Un’offesa, una mancanza di rispetto, come il bagno nella fontana in altre occasioni.

La scalata davanti agli occhi increduli dei turisti e dei romani presenti

Una scena che ha lasciato esterrefatti i numerosi turisti e anche i romani. Ma anche un ‘esempio’ negativo che potrebbe essere imitato da molti, se nessuno, come successo in questa occasione, interviene per fermare queste bravate che rappresentano una vera e propria violazione dell’integrità di Roma.

Ma c’è chi è certo che, proprio in quel momento, poco distante dalla Fontana ci fosse una pattuglia della Polizia locale. Non ha visto? Troppa la folla assiepata intorno al monumento? Chissà… Di certo deve esserci stato anche qualche romano o, almeno, qualcuno con una certa sensibilità per l’arte che avrebbe potuto invitare l’intraprendente ‘scalatore’ a scendere. Invece tutto è successo sotto gli occhi di molti e nessuno è intervenuto per dire alcunché. Come se fosse normale. Come se si trattasse di un monumento messo lì per essere scalato.

Roma sempre più lasciata in balia di sè stessa

Un’immagine che testimonia la fragilità di Roma, lasciata così, in balia degli ignoranti, di coloro che non sanno veramente cosa sia la Fontana di Trevi e cosa rappresenti per la città. Il rischio è che nel prossimo periodo, con l’arrivo del caldo e dei tanti visitatori, si possano emulare comportamenti del genere lasciando la Capitale e i suoi ineguagliabili monumenti alla mercé della maleducazione e soprattutto della mancanza di rispetto.