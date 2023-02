Roma, tentano la rapina armati di pistola: la commessa li mette in fuga

Sono entrati nella gioielleria armati di pistola e hanno minacciato la commessa, che più veloce dei malviventi, è scappata fuori dal negozio e ha trovato riparo nel vicino esercizio commerciale da dove ha dato l’allarme alla centrale operativa della Polizia. Tutto si è consumato in una manciata di secondi, ma è stato solo grazie alla prontezza della donna che è stata evitata la rapina.

Cosa è successo

Hanno fatto un buco nell’acqua i due rapinatori che ieri alle 14 si sono introdotti in una gioielleria in via Cola di Rienzo a Roma. Speravano magari di poter approfittare dell’orario di pranzo, quando la strada è meno trafficata, contavano forse di poter sfruttare il fatto che nel negozio ci fosse solo una donna. Qualsiasi sia stato il calcolo fatto dai rapinatori, questi ultimi non hanno tenuto in considerazione l’imprevisto: la repentina reazione della commessa.

La donna quando si è vista puntare la pistola contro non ha esitato un secondo è scappata fuori e si è rifugiata in un negozio vicino dal quale ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine e in breve è arrivata la Polizia e anche un ambulanza del 118 per verificare le buone condizioni di salute della commessa.

La fuga dei rapinatori e la caccia all’uomo della Polizia

A quel punto i malviventi sapevano di avere i minuti contati e l’unica cosa che hanno potuto fare è darsi alla fuga. Quando sul posto sono arrivati gli agenti delle Volanti, dei due rapinatori non c’era più traccia. Ma le ricerche sono state avviate immediatamente nella speranza di rintracciare i due fuggitivi.

Grazie all’impianto di videosorveglianza è stata ricostruita la scena: i due uomini sono entrati armati e la commessa è fuggita. Ma gli investigatori cercano anche altri video su via Cola di Rienzo nella speranza di ricostruire il tragitto fatto dai due malviventi che sembra siano scappati a piedi. Le attività investigative vanno avanti serrate e chissà che proprio grazie alle immagini acquisite quei due delinquenti non abbiano già un nome.