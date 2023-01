Roma, trovati due cadaveri in 24 ore: mistero sulle cause. Indaga la Polizia

Giallo a Spinaceto. Il corpo di un uomo di 40anni è stato trovato senza vita su una panchina del parco in via Troiani. È successo ieri mattina alle 7 e gli agenti della Polizia sono intervenuti tempestivamente per avviare le indagini del caso e cercare di capire quali siano state le cause del decesso.

Si indaga sulle cause del decesso

Gli investigatori hanno accertato che non si tratta di un clochard. Sul fatto sono scattate indagini sia per risalire alla sua identità sia per dare risposte circa le cause della morte. La salma del 40enne è a disposizione dell’Autorità giudiziaria che potrebbe proprio in queste ore aver già affidato l’incarico a un medico legale per stabilire le cause del decesso. Al momento la morte dell’uomo è avvolta dal mistero. Non sembra, dai primi accertamenti esterni svolti sul corpo del 40enne, ci siano segni di violenza, si aspetta quindi l’esito dell’indagine necroscopica per avere risposte sulle cause del decesso.

Il rinvenimento di un altro cadavere

A distanza di 24 ore nelle prime ore di stamattina, un’altra persona è stata trovata morta a Porta Maggiore, nell’area parcheggio dei taxi. Anche in questo caso indaga la Polizia del Commissariato Esquilino, accorsa sul posto per i rilievi di rito.

Dai primi accertamenti sembra si tratti di un clochard del quale non si conosce ancora l’identità. Ma le indagini andranno avanti per dare un nome all’uomo la cui salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Anche in questo caso si ignorano le cause della morte e la magistratura, con ogni probabilità, disporrà sul cadavere per riuscire a trovare risposte. In quest’ultimo caso non si può escludere che a provocare il decesso sia stato il calo termico che si è registrato in questi giorni. Il crollo delle temperature crea serie conseguenze per tutti i senzatetto di Roma costretti a vivere in strada all’addiaccio.