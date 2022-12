Roma-Viterbo, treno travolge un’auto a Vitorchiano: ci sono feriti, tra di loro anche due bimbi

Stamattina, 29 dicembre, alle 10 e 30 un treno regionale ha travolto un’auto all’altezza del passaggio a livello nella zona di Pallone a Vitorchiano, un comune a nord di Roma. Il treno che effettua la tratta Roma- Viterbo sembra abbia preso in pieno la macchina e l’abbia trascinata per un centinaio di metri. Le indagini sono tutt’ora in corso per capire cosa sia successo e come stanno le persone coinvolte nell’incidente.

I soccorsi al lavoro per trasportare i feriti in ospedale

I sanitari del 118 sono accorsi sul posto, insieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri, tutti impegnati a prestare soccorso ai feriti, ristabilire l’ordine e cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Per consentire lo svolgimento delle attività da parte degli investigatori il traffico ferroviario è stato sospeso. E Astral infomobilità ha reso noto che so stati soppressi: 706 (da Catalano alle 11.14) è soppresso da Vignanello a Viterbo 707 (da Viterbo alle 11.05) soppresso da Viterbo a Vignanello.

Una famiglia coinvolta nello scontro

Tanta la paura per quanti si trovavano a bordo del convoglio che hanno potuto sentire chiaramente l’urto. Si è trattato di momenti concitati misti di ansia e paura per le sorti di quanti si trovavano all’interno dell’abitacolo di quell’auto travolta dal treno. Tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale e un bimbo è stato portato al Bambino Gesù. Sembra che nella vettura viaggiasse una famiglia. Mentre a versare in condizioni più serie sembra sia proprio il macchinista del treno. Mentre per i passeggeri del convoglio a parte il grande spavento non si registrano conseguenze.