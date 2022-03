Scappa dalla guerra e arriva a Roma: madre di 2 bimbe scende dal pullman e muore

Un lunghissimo viaggio, durato 30 ore, per scappare dagli orrori della guerra. Con lei le sue due bambine, di 10 e 12 anni. E la speranza di iniziare una nuova vita, in attesa di ricongiungersi con il marito e padre delle sue bimbe. E invece no. Lo stress del viaggio, la paura vissuta nei giorni terribili passati in Ucraina devono aver causato qualcosa nel suo curo, che ha ceduto. E lei, una donna di 45 anni, appena arrivata a Roma, ha solo fatto in tempo a scendere dal pullman su cui aveva viaggiato.

Scappa dalla guerra e muore appena arrivata a Roma

Il pullman si era appena fermato a Roma, in piazzale XII Ottobre. La 45enne era scesa insieme agli altri profughi e stava salutando, pronta a iniziare la sua nuova vita in Italia. Ma si è accasciata a terra. Le figlie, che erano accanto a lei, hanno iniziato a urlare, chiedendo aiuto. Immediatamente sono accorsi dei poliziotti che si trovavano lì vicino e hanno provato a rianimarla. Ma per la donna non c’è stato niente da fare.

Nel frattempo è stata chiamata un’ambulanza e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. I tentativi di rianimazione sono durati parecchi minuti, ma senza esito. Il sospetto è che la 45enne possa aver avuto un infarto, forse dovuto al forte stress. Il pullman proveniva dal confine tra l’Ucraina e la Polonia. La donna e le bambine provenivano da Cerkase, vicino la Bielorussia, dove era rimasto il marito della donna.

I precedenti

Si tratta della seconda persona che, scappata dalla guerra tra Russia e Ucraina, trova la morte in Italia. La prima è stata una ragazza, deceduta a seguito di un terribile incidente stradale avvenuto sull’autostrada A14, all’altezza di Forlì, in Emilia Romagna. La giovane viaggiava su un pullman con a bordo 50 connazionali ucraini fuggiti dalla guerra. Si stavano dirigendo verso un centro accoglienza quando il pullman ha perso il controllo ed è finito fuori strada ribaltandosi.

(foto di repertorio)

