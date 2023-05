Telelaser Lazio, i controlli di questa settimana: calendario postazioni fino al 7 maggio

Tornano anche questa settimana i controlli con il telelaser su alcune delle principali strade del Lazio. Come di consueto a rendere noto il calendario delle postazioni mobili autovelox è la Polizia di Stato. Si tratta di un modo per scoraggiare, fungendo da deterrente, comportamenti scorretti alla guida causa spesso di incidenti stradali anche gravi, su tutti l’alta velocità. Vediamo dunque dove saranno impegnate le pattuglie della Polstrada nei prossimi giorni.

Autovelox Lazio, calendario controlli Telelaser dal 2 al 7 maggio 2023

In questa settimana non ci saranno controlli sulla SS148 Pontina o sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Postazioni mobili saranno invece, ad esempio, sulla A12 Roma Civitavecchia. Di seguito dunque il calendario completo giorno per giorno delle postazioni mobili del telelaser sulle strade del Lazio.

Sabato 6 maggio 2023: A12 (Roma)

Domenica 7 maggio 2023: A24 (Roma)

Gli incidenti sulle strade del Lazio

Nel Lazio continuano intanto a verificarsi gravi incidenti stradali. L’ultimo in ordine di tempo, purtroppo dall’esito mortale, è avvenuto a Torre Angela ieri, lunedì 1 maggio 2023. A perdere la vita è stato un uomo di 47 anni , all’altezza di via Walter Tobagi e dello store Mondo Convenienza, subito dopo il Raccordo, all’incrocio in direzione Roma. L’uomo è stato investito da un’automobile che transitava in via Casilina. Ad allertare i soccorsi sarebbe stato lo stesso conducente. Purtroppo, sono stati vani i soccorsi del personale medico del 118. Il 47enne è morto sul colpo. Sul luogo presenti anche gli agenti del V gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale. Sabato scorso invece un 19enne è finito in gravi condizioni dopo essersi schiantato con la sua auto lungo la Via Faustiniana: per lui è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso.

