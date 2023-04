Telelaser Lazio, il calendario delle postazioni autovelox di questa settimana

Controlli contro l’alta velocità con il Telelaser anche nei giorni che seguiranno questo ponte del 25 aprile su alcune delle principali arterie del Lazio. La Polizia di Stato ha reso noto come di consueto il calendario delle postazioni mobili autovelox fino a domenica prossima, 30 aprile 2023. Si tratta di un efficace deterrente per scoraggiare comportamenti irregolari alla guida causa spesso di incidenti stradali. Ad effettuare i controlli le pattuglie della Polstrada. Vediamo dunque dove e quando saranno messi in atto le verifiche e gli accertamenti nei prossimi giorni.

Autovelox Lazio, calendario postazioni mobili dal 24 al 30 aprile 2023

I controlli della Polizia Stradale scatteranno da dopodomani. Per questa settimana tuttavia non ci saranno postazioni mobili né sulla Pontina, né sul Grande Raccordo Anulare di Roma (GRA). Verifiche invece sulla Roma Civitavecchia e sull’Aurelia nella zona di Viterbo. Questo per quanto riguarda le strade della Regione Lazio. Ecco dunque il riepilogo completo: