Telelaser Pontina, nuovi controlli questa settimana: calendario postazioni dal 20 al 26 marzo 2023

Nuova settimana e nuovo calendario di controlli su alcune delle principali strade del Lazio, compresa la Pontina. Anche nei prossimi giorni infatti la Polstrada sarà impegnata in una serie di accertamenti con le postazioni mobili di rilevamento della velocità per contrastare i comportamenti scorretti alla guida, tra cui quello del superamento dei limiti di velocità per l’appunto. Si tratta di un modo per prevenire gli incidenti e sensibilizzare gli automobilisti a rispettare il codice dell strada. L’elenco delle postazioni, reso noto dalla Polizia di Stato, viene aggiornato settimanalmente.

Autovelox Lazio, il calendario dei controlli da lunedì 20 marzo 2023 a domenica 26 marzo 2023

Vediamo adesso dove saranno effettuati i controlli nei prossimi giorni. Si parte già oggi, lunedì 20 marzo 2023, con le postazioni mobili del Telelaser che saranno presenti sulla Pontina. Nuovi servizi di controlli saranno poi effettuati sia sull’A12 Roma Civitavecchia che sull’A24. Ad ogni modo ecco il calendario completo di questa settimana:

Lunedì 20 marzo 2023: SS128 Pontina (tratto di competenza Provincia di Latina)

Mercoledì 22 marzo: SS1 Bis dal km 1+800 al km 15 (Viterbo)

Sabato 25 marzo: A12 (Roma)

Domenica 26 marzo: A24 (Roma)

Gli incidenti stradali a Roma e Provincia

Anche in questi ultimi giorni non sono mancati purtroppo gli incidenti sulle strade del Lazio. L’ultimo in ordine di tempo è stato quello verificatosi a Capena l’altro ieri che ha provocato ben tre feriti gravi. Qualche giorno fa invece, ricorderete, l’ultimo incidente mortale a Roma sulla Cristoforo Colombo: a perdere la vita era stato lo chef Daniele Mazzaroppi in un drammatico scontro auto moto all’altezza delle Tre Fontane. Non solo. Appena 24 ore prima, in Via dei Romagnoli, un 34enne era morto a seguito di un terribile sinistro nuovamente tra una macchina e un motoveicolo. La vittima in questo caso si chiamava Andrea Rossi.

