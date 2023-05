Telelaser sulle strade del Lazio, ecco il calendario delle postazioni dal 15 al 21 maggio 2023

Nuova settimana e classico e fisso appuntamento con il calendario delle postazioni mobili, contro l’alta velocità, sulle strade del Lazio. Sì perché cambiano i giorni, ma nulla cambia per i controlli con il Telelaser. E anche questa volta, come ogni settimana e come accade ormai da tempo, la Polizia di Stato ha reso noto il calendario delle postazioni mobili autovelox fino a domenica prossima, 21 maggio 2023. Si tratta, lo ricordiamo, di un efficace modo per contrastare la velocità, per ‘combattere’ i comportamenti irregolari alla guida, che spesso provocano incidenti. Anche, purtroppo, mortali. Come sempre, ad effettuare i controlli saranno le pattuglie della Polstrada, ma vediamo dove e quando ci saranno tutti gli accertamenti.

Tragico incidente stradale in moto: morto il commerciante di Pomezia Emiliano Serafini

Autovelox Lazio, ecco dove saranno le postazioni mobili da lunedì 15 a domenica 21 maggio 2023

Come è accaduto la scorsa settimana, anche questa volta, stando al calendario, non ci saranno postazioni mobili né sulla Pontina, né sul Grande Raccordo Anulare di Roma (GRA). Verifiche invece sulla Roma Civitavecchia e sull’A24. Ecco il calendario completo con le date:

Sabato 20 maggio 2023: Autostrada A / 24 RM

Domenica 21/05/2023 Autostrada A / 12 Roma – Civitavecchia RM.

CLICCA QUI PER L’ELENCO

Ha un colpo di sonno dopo il turno di lavoro e si schianta sulla Roma-Fiumicino, l’accusa: ‘Nessuno lo ha soccorso’

Scia di incidenti mortali nel Lazio (e non solo)

Negli ultimi giorni, dall’inizio del mese di maggio, sulle strade di Roma e del Lazio (ma non solo) si sono registrati tanti, purtroppo, incidenti mortali. Un centauro di 75 anni ha perso la vita sul Grande Raccordo Anulare di Roma, all’altezza del km 10,200, in zona Ottavia. Due pedoni, invece, a poca distanza l’uno dall’altro, hanno perso la vita. Lunedì 1 maggio, all’alba di un giorno di festa, un uomo di 47 anni è stato investito e ucciso sulla Casilina, tra Torre Angela e Centocelle. Lui, residente a Tor Bella Monaca, stava attraversando la strada, si trovava all’altezza di via Walter Tobagi, subito dopo il Raccordo, quando è stato falciato da una vettura: è morto sul colpo, non c’è stato nulla da fare. Ed è morto sul colpo perché ogni tentativo di rianimazione è stato vano anche un pedone, investito e ucciso sempre il 1 maggio, in via Trionfale. Pochi giorni fa, invece, una donna di 74 anni è morta in ospedale, dopo un terribile incidente avvenuto nella zona di Centocelle a Roma, in via Filippo Smaldone.