Totò torna a Capena e… cerca comparse per il remake della scena: ecco come candidarsi

Totò torna a Capena. O meglio, tornerà in una scena, che verrà girata prossimamente nello stesso luogo dove era stata girata più di 70 anni fa. Nel 1952 venne girato, proprio a Capena, una parte del film “Totò a colori”, e oggi si cercano nuove comparse per un remake della famosa scena rimasta nel cuore di tutti i capenati. L’idea è di un progetto amatoriale che vuole rivivere alcune scene di film celebri girati nel Lazio. Se anche tu sei un appassionato di Totò e vuoi vivere un giorno su un set cinematografico, ecco tutte le informazioni utili per candidarsi.

Totò torna a Capena

Risale a 70 anni fa la scena di “Totò a colori” girata a Capena, minuti rimasti impressi nel mondo del cinema. La scena è indelebile nella mente di molti e sta per avere una nuova vita grazie ad un remake che si terrà nel mese di gennaio. L’idea nasce da EPLI (Ente Proloco Italiane), che ha dato vita al progetto “Lazio ciak si gira” che si occupa di valorizzare i luoghi in cui sono state girate scene importanti di film. Magari riproducendo la scena in chiave moderna e amatoriale, come in questo caso.

Ecco come candidarsi per fare la comparsa

Oltre a qualche attore professionista, ci saranno le persone che fanno parte di EPLI, la Banda Musicale Feronia di Capena, registi e tutti coloro che vogliono partecipare! Per fare la comparsa, infatti, non ci sarà bisogno di inviare curricula o fare lunghi provini, ma basterà presentarsi il 15 gennaio alle ore 14 davanti la Fontana Rotonda, nel centro storico. E’ proprio il luogo dove venne girata la storica scena del film e serviranno tante persone per fare il remake della scena, che prevede una piazza ben affollata. E’ un progetto amatoriale mirato a far conoscere la storia del paese e l’importanza che ha avuto come set per una scena di un film molto importante.

Come vestirsi per il remake della scena

“Pro loco è di tutti, vi invitiamo a partecipare come comparse alle riprese della scena!“, scrive una delle responsabili. Dopo 70 anni dalle prime riprese, è un’occasione da non perdere per vivere un’esperienza unica. L’unica accortezza richiesta è quella di indossare un indumento o un accesso ben visibile di colore rosso. Questo perché è uno dei colori sociali di Capena e serve a rinforzare l’immagine visiva del luogo.