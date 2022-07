Totti e Ilary, come funzionerà la separazione: i dettagli dell’accordo

Le favole d’amore, nel calcio così come nella vita reale, a volte finiscono. E anche coppie che sembravano destinate a passare insieme tutta la vita possono scegliere, a un certo punto, di intraprendere strade separate. La notizia della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha però lasciato l’amaro in bocca – diciamoci la verità – un po’ a tutti. Entrambi però, stando ai rumors del gossip, sarebbero però pronti già a voltare pagina.

Che separazione sarà quella tra Totti e Ilary

La stampa in queste ore ha avanzato diverse ipotesi sul tipo di accordo per la separazione per la coppia. Secondo il Messaggero ad esempio Totti e Ilary avrebbero raggiunto un accordo in via stragiudiziale (ovvero al di fuori del Tribunale) che sarebbe ormai prossimo al perfezionamento. I due, spiega ancora il quotidiano romano, avrebbero optato per una separazione con “negoziazione assistita“, iter più breve che consente di accorciare i tempi rispetto a quelli canonici del Giudice.

I tempi

La coppia, assistiti dai rispettivi Avvocati, stabiliscono i singoli aspetti della separazione dall’affidamento dei figli, alla gestione del patrimonio, fino all’assegno di mantenimento, per poi sottoporre il tutto per l’autorizzazione al Pubblico Ministero. Dopodiché ci sarà la trasmissione degli atti all’Anagrafe per la ratifica finale. Tempo stimato: un mese e mezzo al massimo.

Il mantenimento, le case, le quote, il patrimonio

A corrispondere l’assegno mensile, che si profila a vari zeri, dovrebbe essere il pupone. A Ilary, che in questo momento si trova lontano dall’Italia insieme ai figli e alla sorella, restererebbe la villa dell’Eur. Totti dovrebbe poi liquidare le quote della moglie di due società, tra cui quelle del Totti Sporting Club a Ostia.

La separazione dei beni

E ancora. Ilary possiede una casa a Milano e una a Roma, due garage nonché una nuda proprietà su una porzione della villa coniugale, di cui la proprietà è intestata all’ex Capitano della Roma. Totti ha anche la casa a Sabaudia e un villino all’AXA. Sempre il pupone possiede infine un altro appartamento sempre all’Eur.