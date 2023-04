Weekend di Pasqua a Roma, cosa fare domenica 9 e lunedì 10 aprile 2023: eventi in programma

Cosa fare il weekend di Pasqua a Roma? Finalmente la tanto attesa Pasqua è arrivata. Quale momento migliore di questo per rilassarsi in compagnia di parenti emici staccando un po’ la spina dagli incalzanti ritmi lavorativi e dagli impegni quotidiani? In questo fine settimana saranno molti gli italiani che si metteranno o sono attualmente in viaggio per raggiungere le località di vacanza o i parenti lontani. Per chi invece resta in città sono numerosi gli eventi disponibili, con un cartellone fitto di appuntamenti all’insegna della cultura, della natura, del gusto, e del divertimenti per grandi e piccini. Insomma, c’è davvero l’imbarazzo della scelta e il pericolo di annoiarsi è fuori discussione.

Pasqua e Pasquetta 2023: frasi, aforismi e immagini di auguri da inviare il 9 e 10 aprile

Cosa fare a Roma nel weekend di Pasqua?

Nell’imminente fine settimana di Pasqua c’è chi parte ma c’è anche chi resta. Per coloro che decidono di restare in città c’è solamente l’imbarazzo della scelta in quanto saranno diverse le iniziative a cui sarà possibile partecipare durante queste festività. Ad esempio, trascorrere una Santa Pasqua all’insegna della cultura è possibile grazie alle diverse iniziative proposte dai musei civici. Nella fattispecie, dal 7 al 10 aprile, torna il tradizionale appuntamento con l’iniziativa: “Pasqua nei musei”. Il Sistema Musei di Roma Capitale sarà aperto al pubblico con i consueti orari, compreso anche il lunedì di Pasquetta. Invece coloro che vogliono trascorrere le festività all’insegna del divertimento si segnala la visita a Cinecittà World. Il parco del cinema e della tv domenica 9 e lunedì 10 aprile sarà aperto, pronto a far divertire ed intrattenere i visitatori con ben 40 attrazioni, 7 aree a tema e 6 spettacoli live e pranzi a tema. La noia apparirà come un lontano ricordo.

Roma World e la mostra “Michelangelo Pistoletto Infinity”

Nel parco a tema dell’Antica Roma, il Roma World, sarà invece possibile immergersi a 360° nella storia e nella natura, il tutto condito da spettacoli, animali della fattoria e giri in pony per i più piccoli. Un viaggio davvero suggestivo ed emozionante che renderà queste festività pasquali davvero uniche. Inoltre, a Pasqua e Pasquetta il Chiostro del Bramante resterà aperto permettendo di visitare la mostra “Michelangelo Pistoletto Infinity”. L’orario di apertura del chiostro va dalle 10 alle 21.

Ristoranti aperti a Roma a Pasqua e Pasquetta 2023: quali sono e dove mangiare

I picnic a Pasquetta

Un must per Pasquetta è la tradizionale scampagnata con tanto di picnic, un’occasione per ritemprare corpo e mente immersi nel verde e, al contempo, trascorrere un momento di preziosa convivialità con i propri cari. Sono diverse le aree verdi capitoline dov’è possibile trascorrere un lunedì dell’Angelo all’insegna del relax! Segnaliamo, tra le altre, le residenze storiche di Villa Pamphilj e Villa Ada, passando per la centrale villa Borghese e arrivando al parco dell’Appia Antica e Villa Torlonia. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti, il relax ed il divertimento sono assicurati.