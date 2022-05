Weekend a Latina, cosa fare sabato 28 e domenica 29: gli eventi in tutta la provincia

L’ultimo weekend di maggio all’insegna del bel tempo ci invita a passare più tempo all’aria aperta. La provincia di Latina offre numerosi eventi a cui partecipare per chi è in cerca di relax e divertimento. Ecco di seguito una lista degli eventi in programma per il weekend di sabato 28 e domenica 29 maggio.

Cosa fare a Latina (e provincia) nell’ultimo weekend di maggio

Numerosi sono gli eventi in programma nella provincia di Latina per questo weekend: spettacoli, musica, manifestazioni, arte e molto altro ancora. Vediamo cosa c’è in programma:

Apertura del Giardino di Ninfa

Con l’arrivo della primavera riaprono le porte del Giardino di Ninfa: un posto magico che offre colori e profumi unici. È possibile combinare la visita guidata al giardino con quella al Castello Caetani di Sermoneta.

Iniziative sui Monti Ausoni e al lago di Fondi

In occasione della Settimana Europea dei Parchi, la Regione Lazio ha promosso una serie di iniziative alle quali ha aderito anche l’Ente Regionale Parco Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi. Sarà possibile effettuare passeggiate, escursioni, birdwatching e visite guidate alla scoperta del territorio. I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione.

Tendance festival

È tutto pronto per la 12esima edizione del Tendance Festival a Latina: un concentrato di spettacoli incontri, workshop, approfondimento, divertimento e tanta passione per chi ama la danza.

Il maggio dei libri a Priverno, Terracina e Fondi

Come ogni anno dal 2011, nel mese di maggio di celebra “il Maggio dei Libri” con le adesioni di Enti, associazioni, biblioteche, librerie e appassionati che organizzano eventi per promuovere la lettura. Priverno, Terracina e Fondi saranno teatro di questa iniziativa.

