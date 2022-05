Roma, cosa fare nel weekend: eventi sabato 28 e domenica 29 maggio

È arrivata l’estate. E con questa la voglia di viversi ogni momento libero a disposizione all’aria aperta. Vivere a Roma si sa, tra il traffico, il caldo e la solita frenesia, non è semplice. Ma per fortuna arriva il weekend: ecco una lista degli eventi imperdibili a Roma sabato 28 e domenica 29 maggio.

Tutti gli eventi a Roma per il fine settimana

Per l’ultimo weekend di maggio la Capitale si riempie di eventi imperdibili. Di seguito la lista con i suggerimenti per passare un weekend all’insegna del divertimento e del relax

La città della pizza

Sabato 28 e domenica 29, al parco di Tor di Quinto torna “La città della pizza”. Un evento dedicato all’amore per la pizza in un viaggio che attraversa tutta l’Italia. Si avrà l’opportunità di assaggiare le pizze più buone d’Italia scegliendo da un ricco menù. Presenti circa 60 pizzaioli che daranno lezioni e dimostrazioni su come preparare il piatto che ci ha reso famosi in tutto il mondo.

Ortidea 2022

Dal 27 al 29 maggio il giardino alle pendici del Gianicolo si trasformerà in una enorme distesa di bellissime orchidee, tillandsie, le bromelie, kokedama. Un tripudio di colori e profumi che si estenderà per ben 12 ettari.

Michele Bravi “Live a teatro”

Lo straordinario cantante Michele Bravi concluderà il suo tour “Live a teatro” proprio nella Capitale domenica 29 maggio. Il cantante si esibirà cantando tutti i suoi brani più famosi.

Gemelli DiVersi a Maccarese

Sabato 28 maggio i Gemelli DiVersi si esibiranno al Catello Miramare di Maccarese. Il concerto inizierà intorno alle 17:30 per proseguire poi fino al tramonto. Per concludere è previsto anche un beach party con Dj set fino a tarda notte.

Inrernational Street Food arriva a Guidonia

Si terrà a Guidonia la VI edizione dell’International Street Food. All’evento sarà possibile gustare 30 cucine diverse che proporranno moltissime specialità: gli arrosticini abruzzesi, i carciofi alla giudia, gli arrosticini abruzzesi, il polpo alla piastra, e molto altro

Asian Culture Day

Domenica 29 maggio, all’Eur, si svolgerà la prima edizione dell’Asian Culture Day: un’occasione per rilassarsi, gustare del buon cibo e godere di bellissimi spettacoli.

Raduno fan dei Maneskin a Roma

Nel parco di Cinecittà Word avrà luogo il primo raduno dei fan dei Maneskin, la celebre band che ha portato in alto il nome dell’Italia in giro per il mondo. L’appuntamento è alle ore 16 al Teatro 1 del parco del cinema e della tv, in zona Castel Romano. Ospiti speciali anche i Moonskin, la band romana tributo dei Måneskin che ha tanto fatto parlare di se in questi giorni.

Evento all’Oasi Felina di Porta Portese

L’oasi felina di Porta Portese festeggia l’arrivo della bella stagione con un incontro, sabato 28 maggio dalle 17 alle 19, dedicato agli amici a quattro zampe. Prevista anche la visita guidata dell’Oasi, la presentazione delle varie aree, la descrizione delle attività salienti. Prevista anche la visita guidata dell’Oasi, la presentazione delle varie aree e la descrizione delle attività più importanti.

Attività in kayak al lago di Bracciano

Sabato 28 maggio a tutti coloro che lo desiderano c’è la possibilità di fare un’esperienza in kayak al lago di Bracciano. Questa iniziativa è proposta nell’ambito della settimana Europea dei Parchi, promossa dalla Regione Lazio. Un’esperienza per grandi e piccini per vivere il parco a contatto con la natura.

Esperienza olistica ad Ariccia

Domenica 29 maggio al Parco Romano Biodistretto di Ariccia sarà possibile dedicarsi al benessere tra le meravigliose querce secolari, con operatori olistici qualificati. L’evento avrà inizio alle ore 8:30.

Cenerentola al teatro Ghione

Arriva al Teatro Ghione la fiaba di Cenerentola interpretata dall’attrice Elisa Forte. Lo spettacolo, tratto dalla fiaba dei fratelli Grimm vede alla regia Giuseppe Brancato e autrice del testo Chiara Alivernini.

Insomma, gli eventi non mancano, le alternative ci sono e bisogna solo scegliere!