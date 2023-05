Natale di Tivoli, torna l’infiorata domenica 7 maggio 2023: ecco dove ed eventi in programma

L’attesa è finita ed è tutto pronto per l’infiorata di Tivoli. Ebbene sì, “Tibur Superbum”, il 6 e 7 maggio, ospiterà la 30esima edizione dell’infiorata. Tivoli, d’altra parte, è una città d’arte sotto ogni aspetto e oggi e domani, tra migliaia di profumi e colori, mostrerà anche il talento e la bravura di chi, da anni, ha scoperto quest’arte.

L’infiorata di Tivoli 2023

Quest’anno si festeggia il 3238° Natale di Tivoli e la Madonna di Quintiliolo, che è l’emblema religioso della Città. In concomitanza con questi due eventi assai significativi e importanti, l’associazione Le Porte Belle, l’Unione Commercio e Turismo, l’associazione Tuttigiù, con il patrocinio del Comune di Tivoli, hanno proposto due giornate dedicate alla realizzazione e all’esposizione di maestosi tappeti floreali che nasceranno in piazza Plebiscito e in via Palatina. Il quadro floreale che avrà luogo in via Palatina, sarà realizzato dagli infioratori di Tuttigiù che avranno il piacere di esser affiancati dai Maestri infioratori di Montefiore dell’Aso.

“Siamo felici e ci onora poter portare avanti da trent’anni questa tradizione che unisce e risveglia nei tiburtini, ancora oggi, una sensazione di appartenenza alla comunità. Ringraziamo non soltanto i Maestri che mettono a disposizione la loro arte, ma tutti coloro che li sosterranno durante la composizione dei quadri floreali”, afferma il presidente dell’associazione Contrada via Maggiore, G. Ranieri.

L’infiorata: un modo per accogliere e per aiutare

In occasione della 30esima infiorata, sono tante le iniziative e gli appuntamenti che hanno come fine quello di accogliere. Infatti, a fare da contorno all’infiorata ci saranno

una mostra mercato di fiori a piazza Garibaldi;

a piazza Garibaldi; la consegna del compost cittadino gratuito ad opera di ASA Spa;

le passeggiate alla scoperta del territorio con guide esperte;

con guide esperte; una gara di solidarietà per raccogliere fondi per Telethon, per il Cis (Centro d’integrazione sociale), storica realtà cittadina, e per il Villaggio Don Bosco, seconda casa dei tiburtini e opera solidale di enorme importanza per il territorio.

Piazza Plebiscito ospiterà l’associazione Le Porte Belle che realizzerà dei quadri floreali e disporrà una postazione dove poter supportare il Cis che, insieme ai ragazzi, prenderà parte alla realizzazione delle opere. Inoltre, la medesima piazza sarà riempita anche da una serie di laboratori per bambini e, ospiterà sia la postazione di Telethon per la raccolta fondi sia ASA Spa per la consegna del compost.

Il programma completo e gli orari

Ma ecco, nel dettaglio, il programma completo dell’infiorata di Tivoli:

Sabato 6 maggio

Dalle 9 alle 21: piazza Garibaldi ospiterà la mostra mercato floreale

piazza Garibaldi ospiterà la mostra mercato floreale Alle ore 14.30: I maestri infioratori iniziano la lavorazione dei tappeti floreali

Domenica 7 maggio

Tutto il giorno sarà possibile vedere l’Infiorata tra via Palatina e piazza Plebiscito.