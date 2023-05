Claudia Motta e Simone Rugiati in crisi? Chi è il misterioso ‘Giorgio’ e cosa è successo

C’è aria di crisi tra Claudia Motta e Simone Rigiati? Dopo l’uscita della modella dal reality condotto da Ilary Blasi, L’Isola dei Famosi, a causa di un incidente che l’ha costretta ad abbandonare il programma, era stata la sua dolce metà, lo chef Rigiati, a sostenerla con parole dolci che volevano dare risalto alle qualità della sua compagna. Poi è successo l’impensabile…

Crisi di coppia tra la modella e lo chef

I bene informati parlano di una crisi tra i due. Frizioni che rischiano di portare alla rottura e che un messaggio della Motta avrebbe indotto a supporre un problema di coppia. “Ho sentito oceani di parole, mari di discorsi…mi sarei accontentata di una pozzanghera di fatti”, ha scritto la modella facendo un chiaro riferimento proprio alle parole gentili che il suo fidanzato le ha rivolto.

Claudia si sarebbe invaghita di un attore

La verità sembrerebbe che Claudia possa essere rimasta folgorata dall’attore Giorgio Pasotti, già impegnato con Claudia Tosoni. Una presunta storia per la quale Simone avrebbe pubblicato una storia sui social nella quale ha scritto: “Quando tu sei Giorgio…”. Poi niente più, tranne un’altra storia nella quale c’è un emoji che da angelo si trasforma in una faccina disgustosa e che fa supporre si tratti un riferimento alla Motta, visto che ultimamente si era riferito a lei come a un ‘agioletto’.

I diretti interessati non confermano e non smentiscono eventuali crisi di coppia

Supposizioni, ipotesi, idee che, almeno per ora, non trovano riscontri nella realtà, visto che nessuno dei due, né Claudia né Simone sono intervenuti per chiarire qual è la situazione, se ci sia stata effettivamente una rottura o se la relazione sentimentale proceda a gonfie vele. Non resta che placare la nostra curiosità in attesa che venga ufficializzata l’eventuale rottura o che venga smentita dai diretti interessati.