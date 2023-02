Carnevale a Tor Marancia: sfilate e divertimento per le strade del quartiere di Roma

Sarà una giornata di festa, quella di oggi a Tor Marancia. Il Carnevale la farà da padrone, facendo dimenticare per qualche ora i pensieri e le preoccupazioni. Lo sforzo del Comitato di Quartiere è stato tanto, ma il risultato è davvero ottimo: una sfilata di carri e maschere che attraverserà l’intera zona a partire dalle 9:45, per due ore di divertimento che culmineranno con una bella mangiata di frappe e castagnole. L’appuntamento è sia a piazza F.M. Lante che a piazza L. Lotto alle ore 9:45. I due gruppi si accorperanno alle 10:00 in piazza Lotto, per poi iniziare la sfilata per le strade del quartiere.

Carnevale 2023, divertimento a Tor Marancia

Dopo aver sfilato per tutta la zona, il corteo si ritroverà a piazza Lante alle ore 11:45. Lì un buffet di frappe e castagnole aspetterà tutti bambini che avranno partecipato alla manifestazione. L’evento è patrocinato dal VIII Municipio di Roma.

Carri e sfilate a Roma per il Carnevale 2023: ecco dove e quando

Le sfilate a Roma oggi e domani per il Carnevale 2023

Questo fine settimana, come vi abbiamo riportato nei nostri approfondimenti sul Carnevale, sarà all’insegna delle sfilate e delle manifestazioni con il passaggio dei tipici carri allegorici. Si tratta dell’ultimo appuntamento di quest’anno prima del martedì grasso che quest’anno ricorre il 21 febbraio. Quartiere per quartiere allora saranno tantissime le iniziative: oltre a Tor Marancia eventi all’Esquilino, ai Monti Tiburtini e a San Basilio. E ancora: Tor Sapienza, Selva Candida, Castelverde, Isola Farnese, Alessandrino oltre che chiaramente a tutti gli appuntamenti sul litorale e in Provincia di Roma. Per chi vuole trascorrere un weekend ‘alternativo’ ma sempre a tema Carnevalesco menzioniamo inoltre il Carnevale al Bioparco di Roma con tariffe speciali per l’occasione.

Weekend a Roma, cosa fare oggi e domani: eventi in programma e sfilate di Carnevale