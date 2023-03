Concerto Me contro te a Roma: ecco quando, dove e i biglietti

Me contro Te a Roma. Stiamo parlando di uno dei format più amati ed acclamanti dai più piccoli di queste ultime generazioni: Me contro Te, che ha saputo conquistare davvero i cuori e l’immaginario dei nostri pargoli. La coppia più pazza del web, come loro stessi amano definirsi, e ora, promettono di arrivare a Roma per allietare il prossimo ed imminente weekend. Ecco tutte le info sull’evento tanto atteso.

Me contro Te a Roma, l’evento per questo weekend

Me contro Te approda a Roma, proprio questo fine settimana di sabato 11 e domenica 12 marzo 2023, per la felicità dei più piccoli, ma anche dei loro genitori, che avranno così la possibilità di regalare un grandissimo mento ai loro amati pargoli. Ovviamente il fine settimana a Roma, riserva tante sorprese, ogni volta, e la scelta è sempre molto difficile, soprattutto quando iniziano ad affacciarsi le belle giornate primaverili, come ci si aspetta in questo mese di marzo 2023. Tante le attrazioni e tanto il divertimento in serbo. Ma se volete davvero rendere indimenticabile questo prossimo weekend per i vostri amati bambini, allora non bisogna avere dubbi, perché c’è un evento imperdibile che si terrà proprio a Roma, nei prossimi giorni.

Lo show di Luì e Sofì: tutte le info

Come anticipato, ecco che lo show tanto acclamato dai più piccoli “Me contro Te” sarà in scena proprio nella città di Roma il 11 e 12 marzo 2023. Luì e Sofì, il duo composto da Luigi Calagna e Sofia Scalia noto al pubblico più giovane grazie all’omonima sit-com trasmessa da Disney Channel e al recente film uscito nelle sale, sarà in scena nuovamente al Palazzo dello Sport dopo il successo delle precedenti date. Ecco di seguito, allora, tutte le informazioni necessarie per poter essere preparati all’evento e iniziare a progettare il vostro fine settimana insieme.