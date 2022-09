Funerali Regina Elisabetta, Meghan Markle ci sarà? Chi sarà presente

La data c’è ormai da tempo, e tutto è pianificato in modo minuzioso e impeccabile: i funerali della Regina Elisabetta si svolgeranno lunedì 19 settembre presso la Westminster Hall, a Londra. Ora, la domande che in molti si stanno facendo è chi ci sarà alle esequie, e chi invece non è stato invitato in veste ufficiale: in particolare, Meghan Markle sarà presente?

Quando ci saranno i funerali della Regina Elisabetta?

La veglia per la morte della Regina Elisabetta è ufficialmente iniziata, e l’evento durerà per ben quattro giorni, nella tenuta di Westminster Hall. Lunedì 19 settembre si terranno i funerali della sovrana e prima di allora tutte le unità militari reali, fra cui tra cui la Household Cavalry, le Grenadier Guard e le Coldstream Guard, si alterneranno per la guardia della bara.

In questi ultimi giorni di addio alla Regina, sono attesi tutti i potenti della Terra, diremmo: sovrani, capi di Stato e leader politici da tutto il mondo. Al momento, inoltre, ciò che è certo, è che il Principe Harry e Meghan Markle attualmente si trovano a Londra e – contro ogni pronostico – sono stati invitati ufficialmente all’evento.

Meghan Markle presente, ma…

Dunque, contro ogni dubbio o malizia, ecco che Meghan Markle sarà quindi ai funerali della Regina Elisabetta e insieme a lei anche i figli Archie e Lilibeth Diana. Secondo la testimonianza riportata dal Telegraph, i bambini del Principe Harry raggiungeranno i genitori in Inghilterra: la famiglia si è infatti separata il 5 settembre poiché i due ex Duchi del Sussex si trovavano già in Europa per un evento benefico. I figli di Meghan e Harry, però, non prenderanno parte ai funerali della Regina Elisabetta.

Cosa è successo a Windsor?

Qualcosa non è andato per il verso giusto nei giorni scorsi. Pare infatti che Meghan Markle sia stata vittima di un disdicevole episodio. Nella giornata del 14 settembre scorso, lei e suo marito Harry hanno versato molte lacrime durante il rito celebrato in memoria della scomparsa Regina, ma qualche ora dopo c’è stato un ”imprevisto”.

Un disdicevole episodio

Dopo la passeggiata al Castello di Windsor, l’attrice ha abbracciato e stretto la mano a diversi cittadini, ma una donna ha voluto palesemente ignorarla, evitando anche di incrociare il suo sguardo. Un duro colpo che ha ricordato a Meghan di non essere ben voluta al cento per cento dal popolo inglese che segue avidamente le vicende di corte.

Chi ci sarà ai funerali?

Ad ogni modo, incidente di Meghan Markle a parte, ai prossimi funerali della Regina Elisabetta sono stati invitati diversi capi di Stato, ma qualcuno c’è stato qualcuno che, invece, è stato tagliato fuori dalla cerimonia funebre. A Vladimir Putin, ad esempio, è notificato di non essere una presenza gradita all’evento. Lo stesso vale per i capi di Stato di Afghanistan, Venezuela, Bielorussia, Myanmar e Siria, Paesi che sono stati inseriti nella cosiddetta lista nera di chi non sarà presente alle esequie della sovrana.