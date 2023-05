Giro d’Italia, la tappa finale di domenica 28 maggio a Roma: i ciclisti a Ostia, ecco il percorso

C’è grande attesa e ”fomento” sportivo nell’aria, e questo è tutto riservato per il grande Giro d’Italia 2023 che, ovviamente, arriverà anche a Roma, nella Capitale, con tutti i suoi atleti, per la tappa finale del grande percorso della Penisola. Ecco qualche dettaglio per ingannare l’attesa per l’arrivo a Roma.

Insomma, la tappa finale del Giro d’Italia 2023 sarà proprio a Roma. E proprio sul tema, in Campidoglio, durante la conferenza che è stata denominata il “Grande arrivo 2023”, è stata presentata la tappa finale della nuova edizione della corsa rosa. C’è un cambiamento rispetto al passato, ecco la novità. Diversamente, ad esempio, dall’edizione andata in scena nel 2018, quest’anno è stato aggiunto un tratto di andata e ritorno a Ostia lungo via Cristoforo Colombo. Come ha detto il Sindaco Gualtieri per l’occasione: ”Sarà il più bel percorso del mondo. Roma ce la metterà tutta per mostrarsi al meglio e rendere questa competizione ancora più affascinante e straordinaria agli occhi del mondo”. Siete curiosi di scoprire tutti i dettagli del nuovo percorso? Continuate a leggere l’articolo!

Ecco innanzitutto, prima di iniziare a parlare della nuova tappa, il calendario completo con tutti i punti nodali che dovranno affrontare i corridori e gli arrivi che scandiranno la grande corsa:

Sabato 6 maggio – 1a tappa: Fossacesia Marina-Ortona (crono), 100 metri dislivello

Domenica 7 maggio – 2a tappa: Teramo-San Salvo 204 km, 1400 metri dislivello

Lunedì 8 maggio – 3a tappa: Vasto-Melfi 210 chilometri, 1400 metri dislivello

Martedì 9 maggio – 4a tappa: Venosa-Lago Laceno 184 chilometri, 3500 metri dislivello

Mercoledì 10 maggio – 5a tappa: Atripalda-Salerno 170 chilometri, 2400 metri dislivello

Giovedì 11 maggio – 6ª tappa: Napoli-Napoli 156 chilometri, 2800 metri dislivello

Venerdì 12 maggio – 7ª tappa: Capua-Campo Imperatore 218 chilometri, 4000 metri dislivello

Sabato 13 maggio – 8ª tappa: Terni-Fossombrone 207 km, 2500 metri dislivello

Domenica 14 maggio – 9ª tappa: Savignano sul Rubicone-Cesena (Crono) 33,6 km, 50 metri di dislivello

Lunedì 15 maggio: giorno di riposo

Martedì 16 maggio – 10ª tappa: Scandiano-Viareggio 190 km, 2400 metri di dislivello

Mercoledì 17 maggio – 11ª tappa: Camaiore-Tortona 218 km, 2100 metri di dislivello

Giovedì 18 maggio – 12ªtappa: Bra-Rivoli: 179 km, 2300 metri di dislivello

Venerdì 19 maggio – 13ª tappa: Borgofranco d’Ivrea-Crans Montana (SVI) 208 km, 5100 metri di dislivello

Sabato 20 maggio – 14ª tappa: Sierre (SVI)-Cassano Magnago 194 km,1600 metri di dislivello

Domenica 21 maggio – 15ª tappa: Seregno-Bergamo 191 km, 3600 metri di dislivello

Lunedì 22 maggio – giorno di riposo

Martedì 23 maggio – 16ªtappa: Sabbio Chiese-Monte Bondone 198 km, 5200 metri di dislivello

Mercoledì 24 maggio -17ª tappa: Pergine Valsugana-Caorle 192 km, 300 metri di dislivello

Giovedì 25 maggio – 18ª tappa: Oderzo-Val di Zoldo 160 km, 3700 metri di dislivello

Venerdì 26 maggio – 19ª tappa: Longarone-Tre Cime di Lavaredo (Rif. Auronzo) 182 km, 5400 metri di dislivello

Sabato 27 maggio – 20ª tappa: Tarvisio-Monte Lussari (Crono) 18,6 km, 1050 metri di dislivello

Domenica 28 maggio – 21ª tappa: Roma-Roma 115 km, 400 metri di dislivello

L’ultima tappa del 28 maggio: il percorso