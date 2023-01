Incidenti mortali in aumento: i numeri che preoccupano

Incidenti mortali in aumento, percentuali nettamente superiori e un maggior numero di vittime. Questo è ciò che differenzia il 2022 dal 2021. Infatti, gli incidenti nell’anno appena terminato sono stati 70.554 mila. I numeri li fornisce la Polizia stradale che dichiara, inoltre, che i dati sarebbero in diminuzione se confrontati, invece, con quelli del 2019.

Pontina, cambiano i limiti di velocità: ecco a quanto si dovrà andare

In aumento anche i controlli della Polizia stradale

Nel 2022, la Polizia stradale ha effettuato un lavoro assai preciso e scrupoloso. Infatti, l’attività di polizia giudiziaria attuata dalla Polizia stradale ha consentito di assicurare alla giustizia circa 17.424 persone di cui: 660 arrestate e 16.764 denunciate in stato di libertà. Durante i controlli dei vigili sono stati sequestrati:91 veicoli oggetto di riciclaggio e circa 1,8 tonnellate di sostanze stupefacenti. Sono stati, inoltre, controllati ben 3.688 esercizi pubblici e rilevate circa 2.891 infrazioni.

Nel corso del 2022, sono state accertate 421.973 violazioni per eccesso di velocità e sono state ritirate 30.560 patenti e 40.019 carte di circolazione. I conducenti sottoposti all’etilometro sono stati 415.995, di cui 13.448 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica mentre 1.181 hanno ricevuto una denuncia per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. I veicoli sequestrati per la confisca sono stati 957. Per quanto riguarda il trasporto professionale, 11 mila operatori (poliziotti e dipendenti del Ministero della Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile) si sono impegnati a render meno pericolose le strade italiane e a far ragionare qualche furbetto che le percorre. Infatti, sono state impiegate, nella vigilanza stradale, 420.816 pattuglie. Grazie al loro lavoro, sono state rilevate 14.925 infrazioni su 18.787 veicoli pesanti controllati e, di conseguenza, gli operatori hanno ritirato 149 patenti e 436 carte di circolazione.

Per parlare in termini di percentuale, si può dire che il 2022 ha assistito ad un aumento della incidentalità complessiva del 7,1% (70.554 incidenti contro i 65.852 del 2021): i 1.362 incidenti mortali e le 1.489 vittime corrispondono al 7,8% e l’11,1% in più rispetto al 2021). Nel contempo, di incidenti con lesioni se ne contano 28.914 e di feriti circa 42.300 registrando rispettivamente un aumento del 8,4% e del 10,6%.