Luna Piena del Raccolto: stasera lo spettacolo nel cielo

Oggi 10 settembre la Luna ci offrirà uno spettacolo speciale. È prevista infatti per questa sera la Luna Piena del Raccolto, l’ultima dell’estate. Ha un significato antico e per scoprirlo bisogna riavvolgere le lancette dell’orologio fino all’epoca dei nativi americani che erano soliti denominare le diverse lune piene dell’anno in base alle attività in cui le varie tribù venivano coinvolte.

Il significato della luna piena per i nativi americani

Il mese di settembre, ad esempio, coincideva con la raccolta del mais: da qui il termine Luna Piena del Raccolto, poiché la luce sprigionata dal satellite terrestre al pieno della sua esposizione ai raggi solari permetteva di continuare il lavoro nei campi anche durante le ore notturne.

Oggi, quindi, occhi puntati al cielo già dalla tarda mattinata in cui la Luna sarà in fase piena, anche se, ovviamente, potremmo ammirarla in tutto il suo splendore solo dopo il tramonto, sperando nel bel tempo.

La Luna Piena del raccolto annuncia l’equinozio d’autunno

La Luna Piena del Raccolto anticipa l’equinozio d’autunno, che quest’anno cadrà alle 3.03 del 23 settembre. Un appuntamento in più con le stelle che ci regalerà questo mese.