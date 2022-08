Nedved in atteggiamenti intimi con tre donne: il video diventa virale sui social

Un video diventato virale e una popolarità non certo legata (in questo caso) ad un’impresa calcistica, che sia riferita al passato, da giocatore, o adesso in veste di Dirigente. Chissà cosa starà pensando allora Pavel Nedved in questo momento dopo aver scoperto che un suo video, che lo ritrae in atteggiamenti più che espliciti nel corso di una festa con altre donne, ha fatto letteralmente il giro del web.

Leggi anche: Luigi Strangis fermato dai Carabinieri: il video diventa virale. Ecco cosa è successo

Video Nedved che balla

Questa la ricerca che spopola su Google praticamente da stamattina. Su Twitter, l’hashtag #Nedved, è ancora primo nelle tendenze in Italia. Insomma, un prodotto virale in tutto e per tutto. Ma cosa ha “combinato” l’ex stella biancoceleste? Nelle immagini, che sarebbero state girate dopo la partita Juventus Roma (circa 24 ore dopo, verosimilmente domenica dunque), disputatasi sabato scorso, l’attuale Dirigente della Juve è protagonista di un ballo con altre tre ragazze in atteggiamenti intimi. Ripreso di nascosto il filmato è stato poi caricato in rete e adesso lo si trova praticamente ovunque.

Esta disfrutando bastante nedved pic.twitter.com/y56eEjI2Zr — JUVENTUS ARGENTINA (@JUVEARGENTINA__) August 28, 2022

Chi è Pavel Nedved

Pavel Nedvěd è un ex centrocampista di calcio, oggi Dirigente della Juventus. È stato, dal 2000 al 2006, capitano della nazionale ceca. Nel nostro paese due le squadre che lo hanno portato alla ribalta: la Lazio, dove ha giocato dal 1996 al 2001, e nella Juventus per l’appunto, dal 2001 al 2009 dove ha poi proseguito la carriera come Dirigente. Nel 2003 ha anche vinto il pallone d’oro.

Leggi anche: Cambiano sesso insieme e si sposano: lei era un uomo e lui era una donna