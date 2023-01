Omar Neffati trovato morto in casa, gli amici del 27enne sui social: ‘Ti porteremo sempre nel cuore’

Omar Neffati è stato trovato morto nella sua casa di Sutri. Il 27enne era il portavoce del Movimento italiani senza cittadinanza. Un giovane attivista impegnato nel mondo della politica che nonostante la sua giovane età faceva sentire la sua voce.

L’allarme è stato dato da alcuni conoscenti che, nonostante i tentativi, non erano riusciti a mettersi in contatto con lui. Le Forze dell’ordine sono intervenute subito e una volta entrate in casa, hanno potuto solo constatare che per Omar non c’era già più niente da fare. Sul posto sono accorsi i Carabinieri della locale stazione e i sanitari del 118.

Omar era di origini tunisine ma era cresciuto in Italia

Il 27enne era di origini tunisine ma era arrivato in Italia quando aveva solo sei mesi, nel viterbese dove era molto conosciuto proprio per il suo carattere socievole e gioviale. Il magistrato di turno, sembra non sia intenzionato a dare incarico per svolgere l’esame autoptico sulla salma. Il corpo del giovane, infatti, sembra sia stato già messo a disposizione dei familiari che nelle prossime ore comunicheranno anche dove e quando si terrà il rito funebre.

Amici devastati dal dolore scrivono messaggi social per ricordare il giovane attivista

Gli amici sono rimasti scioccati dalla notizia. In tanti stanno manifestando il loro dolore con messaggi lasciati sul profilo Facebook del giovane attivista. “Il mondo sarà un posto più buio e triste senza il tuo sorriso e la tua gentilezza, fai buon viaggio amico mio” e ancora: “Ti porterò sempre nel cuore” e anche: “Ho il cuore pieno di tristezza. Ho avuto il piacere di conoscerti e di condividere insieme a te il valore dell’amicizia in tantissimi momenti indimenticabili. Rimarrai per sempre nei nostri cuori e ti ricorderemo per sempre per la tua grandissima personalità, la tua voglia di fare e di cambiare il mondo”.