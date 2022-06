Roma, al via la maratona Atleticom We Run Rome sabato 18 giugno 2022: orari, strade chiuse e bus deviati

Roma. Ritorna quest’anno più in forma che mai, ma in veste notturna: la X edizione della manifestazione “Atleticom We Run Rome” che dalle 21.30 attraverserà il Centro storico in onore anche del centenario dei Rioni romani. Chi mantiene allenata anche la memoria a breve termine, ricorderà senz’altro che a dicembre l’edizione era stata sospesa a causa dell’emergenza Covid.

Atleticom We Run Rome by night: l’evento

Quella che ci aspetta questo sabato sarà un evento davvero particolare rispetto agli altri, poiché non solo si farà di notte ma ci saranno dei cambi anche dal punto di vista del percorso. Si passerà attraverso i luoghi più belli della Capitale tra cui piazza Venezia, via del Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo, il Pincio, villa Borghese, via Veneto, via dei Fori Imperiali e il Colosseo, mentre partenza e arrivo sono previsti in via dei Fori Imperiali. Le chiusure, invece, inizieranno dalle 20.30 di sabato lungo l’intero percorso della corsa ad eccezione della zona centrale.

«Non sarà un semplice recupero, ma la prima edizione di un nuovo format estivo, che si va ad aggiungere alla gara invernale nel giorno di San Silvestro», ha dichiarato fieramente Camillo Franchi Scarselli, il presidente di Atleticom. Saranno oltre 7mila i partecipanti che prenderanno parte all’evento.

Due tipologie di gare

Avremo a che fare dunque con una corsa competitiva sulla distanza di 10 Km e una non competitiva sulle distanze di 10 e 6 Km. Una vera e propria sfida ”by night” potremmo dire, sfruttando anche il refrigerio delle ore notturne rispetto al caldo torrido romano che sta invadendo la città negli ultimi giorni.

L’allestimento del percorso della gara ha richiesto la deviazione di diverse linee bus (h, 3Nav, 40, 30, 44, 46, 51, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 64, 70, 71, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 117, 118, 160, 170, 490, 492, 495, 590, 628, 715, 716, 781, 916).Percorso competitiva di 10 km

Il percorso competitivo tra le meraviglie della città

Il percorso competitiva di 10 km prevede il passaggio attraverso Via dei Fori Imperiali (altezza Via San Pietro in Carcere), Piazza Venezia (lato Generali), Via del Corso, Largo Chigi, Via e Largo del Tritone, Via Due Macelli, Piazza di Spagna, Via del Babuino, Piazza del Popolo, Viale Gabriele D’Annunzio, Viale Adamo Mickievicz, Viale dell’Obelisco, Piazza Bucarest, Viale dell’Obelisco, Piazzale dei Martiri, Viale delle Magnolie, Piazzale delle Canestre, Viale San Paolo del Brasile (una corsia a destra), Piazzale Brasile, Largo Federico Fellini, Via Vittorio Veneto (metà carreggiata), Piazza Barberini, Via e Largo del Tritone, Via del Traforo, Via Milano, Via Nazionale, Largo Magnanapoli, Via Quattro Novembre, Via Cesare Battisti, Piazza Venezia, Piazza d’Aracoeli, Via del Teatro Marcello (metà carreggiata), Via Luigi Petroselli (metà carreggiata), Piazza della Bocca della Verità, Via dei Cerchi, Piazza di Porta Capena, Via di San Gregorio, Via Celio Vibenna, Piazza del Colosseo, Via dei Fori Imperiali.

Gara non competitiva di 6,1 km

La disputa non competitiva, invece, passerà per Via dei Fori Imperiali (altezza Via San Pietro in Carcere), Piazza Venezia (lato Generali), Via del Corso, Largo Chigi, Via e Largo del Tritone, Via Milano, Via Nazionale, Largo Magnanapoli, Via Quattro Novembre, Via Cesare Battisti, Piazza Venezia, Piazza d’Aracoeli, Via del Teatro Marcello (metà carreggiata), Via Luigi Petroselli (metà carreggiata), Piazza della Bocca della Verità, Via dei Cerchi, Piazza di Porta Capena, Via di San Gregorio, Via Celio Vibenna, Piazza del Colosseo, Via dei Fori Imperiali

Chiusure previste dalle 20:30

Ecco il riassunto e il dettaglio delle chiusure previste per la giornata di sabato: