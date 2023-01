Roma, va a fare la spesa e le rubano l’auto: ritrovata in sole due ore, ecco come

Era andata al centro commerciale per fare spese, ma una volta uscita non ha più trovato la sua auto. Una brutta sorpresa per la quale si è recata immediatamente negli uffici della U.O. Spe, Sicurezza pubblica emergenziale della Polizia locale di Roma Capitale, per denunciare quanto le era successo.

La denuncia per furto alla Polizia locale

La donna aveva lasciato la sua auto, una Fiat 500 in sosta fuori al Centro commerciale ‘Roma est’ per andare a fare delle compere, ma al suo ritorno non aveva più trovato la sua vettura nel parcheggio in cui l’aveva lasciata. Da lì la decisione di andare a denunciare il furto. E ha raggiunto gli agenti della Municipale alle 17 e formulato denuncia nei confronti di ignoti per il furto della sua vettura.

La Polizia locale dopo aver registrato l’accaduto ha avviato le indagini per risalire all’auto rubata. Si è trattato di indagini lampo, visto che grazie all’aiuto del sistema GPS installato sulla vettura, gli agenti sono riusciti a rintracciarla, in breve, in zona Colle Prenestino. I ladri devono aver capito che il mezzo era dotato del global positioning system perché hanno deciso di abbandonarlo.

Gli agenti individuano l’auto grazie al Gps e la restituiscono alla proprietaria

Gli uomini della Locale, infatti, hanno trovato la macchina e l’hanno potuta riconsegnare alla legittima proprietaria. un intervento lampo, durato meno di due ore. Probabile, però, che le indagini degli agenti proseguano, magari acquisendo i video delle telecamere di sicurezza poste fuori al centro commerciale. Forse anche acquisendo testimonianze del personale del supermercato per verificare se altri episodi simili si sono già verificati. Attività di routine per poter identificare i ladri di auto che avevano messo a segno il colpo e assicurarli alla giustizia.